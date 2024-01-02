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تفاصيل أول رحلة فضاء للسيدات فقط ستنطلق قريبا

1/2/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) سيذهب طاقم نسائي بالكامل إلى المدار لأول مرة، حيث سيتم إطلاق الرحلة من جانب الشركة التي يرأسها مؤسس أمازون جيف بيزوس ، وقالت لورين سانشيز، صديقة بيزوس، إنها ستقود المهمة في أوائل عام 2024 وسترافقها خمس نساء أخريات، لم يتم الكشف عن هوياتهن بعد.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيطيرون على متن مركبة New Shepard، وهي مركبة شبه مدارية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تابعة لشركة Blue Origin، والتي طارت لأول مرة منذ 15 شهرًا في ديسمبر.



سانشيز معروفة في الولايات المتحدة كشخصية إعلامية ومذيعة أخبار، لكنها أيضًا طيارة مروحية مرخصة ومؤسسة شركة Black Ops Aviation، وهي شركة إنتاج أفلام جوية مملوكة للنساء.



على الرغم من أن سانشيز ليس لديها أي خبرة كرائد فضاء، إلا أن هذا لا ينبغي أن يمثل مشكلة، لأن هدف Blue Origin هو إرسال مدنيين عاديين إلى الفضاء.



يريد بيزوس أن يكون رائدًا في عصر السفر التجاري إلى الفضاء، على الرغم من أن عملاء Blue Origin يضطرون حاليًا إلى دفع عدة ملايين من الدولارات مقابل هذه التجربة.



يسافر البشر بسرعة الصوت متجاوزين خط كرمان (الحدود بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي)، ثم يطفوون بدون وزن لعدة دقائق ويشاهدون مناظر تغير الحياة للأرض، قبل أن يهبطوا مرة أخرى.



كان جيف بيزوس على متن أول مهمة مأهولة من شركة Blue Origin إلى الفضاء في 20 يوليو 2021، وكانت هناك خمس رحلات أخرى مأهولة منذ ذلك الحين.














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