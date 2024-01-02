Wednesday, 03 January 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء الفلك يكتشفون نجمًا سريع الدوران يتسابق عبر الكون.. يدور 14 مرة/الثانية

1/2/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الفلك نجمًا جديدًا سريع الدوران يتسابق عبر الكون بسرعة ملايين الأميال في الساعة ويدور 14 مرة في الثانية.



النجم النابض، وهو قلب النجم الميت الذي يدور بسرعة، ينفخ أيضًا رياحًا قوية من الجسيمات، مما يخلق ما يسمى "سديم رياح النجم النابض"، وتوصل الفريق إلى هذا الاكتشاف باستخدام مصفوفة باثفايندر الكيلومترية المربعة الأسترالية (ASKAP) وتلسكوب باركس الراديوي، بالاشتراك مع تلسكوب ميركات الراديوى الجنوب أفريقى.



ويقع السديم (سحابة الغاز) على بعد حوالى 33000 سنة ضوئية من الأرض، ويبدو أن عرضه يبلغ حوالى 69 سنة ضوئية عند رؤيته فى موجات الراديو، على الرغم من أنه لا يتجاوز عُشر هذا الحجم عند رؤيته فى الأشعة السينية.



على الرغم من حجمه المثير للإعجاب، الذي يبلغ عرضه 46 مرة ضعف النظام الشمسي، أطلق الفريق الذي يقف وراء هذا الاكتشاف على سديم الرياح النابض الجديد اسم "بوتورو"، على اسم حيوان جرابي صغير الحجم يعيش في أستراليا.



مثل جميع النجوم النيوترونية، وُلد النجم النابض الذي يزود بوتورو بالطاقة والمسمى PSR J1638–4713
، عندما نفد الوقود اللازم للاندماج النووي في قلب نجم ضخم، وأدى هذا إلى إنهاء التدفق الخارجي للطاقة الذي دعم النجم ضد الدفع الداخلي لجاذبيته لملايين أو مليارات السنين.



حيث انهار قلب النجم، الذي تبلغ كتلته ما بين مرة إلى ضعفي كتلة الشمس، إلى عرض يبلغ حوالي 12 ميلاً (20 كيلومترًا) ، وأدى ذلك إلى خلق مادة كثيفة جدًا، حيث يمكن لملعقة كبيرة منها أن تزن حوالي مليار طن على الأرض.



وفي الوقت نفسه، تمزقت الطبقات الخارجية للنجم بسبب انفجار سوبر نوفا ضخم.



وهذا يترك نجمًا نيوترونيًا سريع الدوران وذو مغناطيسية عالية يطلق إشعاعًا يجتاح الفضاء بشكل دوري مثل منارة كونية محاطة بقشرة تنتشر تدريجيًا من المادة المقذوفة من المستعر الأعظم.



وتنفخ الرياح الصادرة عن النجم النابض جسيمات مشحونة تصطدم بالمادة المقذوفة سابقًا، لتشكل سديم رياح النجم النابض، وتفقد الجسيمات الموجودة في هذا السديم طاقتها أثناء ابتعادها عن النجم النيوترونى المركزى.



وبالتالى فإن دراسة الضوء المنبعث من سدم الرياح النابضة يمكن أن تكشف عن معلومات مهمة حول كيفية تحرك الجسيمات حول البيئات المضطربة المحيطة بالنجوم النيوترونية.



ووجد الفريق الذى يقف وراء اكتشاف بوتورو أن للسديم شكل يشبه المذنب تقريبًا، وهو عبارة عن نواة مركزية كثيفة يتبعها ذيل خلفي لامع.



ويشير هذا إلى أن النجم النابض يتقدم أمام سديم رياح النجم النابض الذي يزوده بالطاقة، حيث يشق طريقه عبر المادة المحيطة بسرعة تبلغ حوالي 2.2 مليون ميل (3.5 مليون كيلومتر) فى الساعة، وهذا يحول سديم رياح النجم النابض إلى شكل قوسي صادم مشابه للشكل الذي يتخذه الماء عندما يمر به قارب سريع الحركة.



ويدور PSR J1638–4713، كما يُسمى الجسم، بسرعة كبيرة بحيث يكمل حوالي 14 دورة كاملة في الثانية، ويُعتقد أنه صغير السن بشكل استثنائي بالنسبة لجرم سماوى، حيث قدر الفريق الذي يقف وراء الاكتشاف عمره بـ 24000 عام فقط. (بالمقارنة، يبلغ عمر النظام الشمسي حوالي 4.5 مليار سنة).












MENAFN02012024000132011024ID1107678914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث