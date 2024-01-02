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احتياطي الأجيال القادمة يوقع اتفاقية مع مجموعة ((سي بي آر إي)) الاستثمارية

1/2/2024 11:28:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وقّع‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬إي‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬اتفاقية‭ ‬إدارة‭ ‬الأملاك‭ ‬والمرافق‭ ‬لمشروع‭ ‬برج‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وبحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجهاز‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬إي‮»‬‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ريتشارد‭ ‬بوثم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويأتي‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬باعتباره‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ولتوظيف‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬المجلس‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬إدارة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬برج‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬موارد‭ ‬صندوق‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وتعتبر‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬إي‮»‬‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأملاك،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬الشركة‭ ‬فرع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارات،‭ ‬وتضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مكتب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬صندوق‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برجٍ‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬طابقاً،‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬63‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬12 ‭,‬ 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬موقعٍ‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

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