احتياطي الأجيال القادمة يوقع اتفاقية مع مجموعة ((سي بي آر إي)) الاستثمارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وقّع أمس الثلاثاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة، ومجموعة «سي بي آر إي» الأمريكية المتخصصة في مجال الخدمات العقارية التجارية والاستثمارات اتفاقية إدارة الأملاك والمرافق لمشروع برج احتياطي الأجيال القادمة.
وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب مجلس احتياطي الأجيال القادمة، يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، وبحضور الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لجهاز احتياطي الأجيال القادمة، ومن جانب مجموعة «سي بي آر إي» الاستثمارية ريتشارد بوثم مدير عام الشركة في مملكة البحرين.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية من منطلق الحرص على تفعيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، ولتوظيف الخبرات وأفضل الممارسات التي يمتلكها في مختلف المجالات وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أشار المجلس الى أن إبرام اتفاقية إدارة مشروع «برج احتياطي الأجيال القادمة» سيصب في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستسهم في موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وتعتبر مجموعة «سي بي آر إي» شركة عالمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجال إدارة الأملاك، حيث تمتلك الشركة فرع لها في مملكة البحرين، وهي متخصصة في مجال الخدمات العقارية التجارية والاستثمارات، وتضم أكثر من 500 مكتب لها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
الجدير بالذكر أن مبنى صندوق احتياطي الأجيال القادمة هو عبارة عن برجٍ مكون من 38 طابقاً، بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع على مساحة 12 , 000 متر مربع، ويقع في موقعٍ استراتيجي في خليج البحرين.
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