الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية توقع ((بروتوكول التعاون في مجال صيانة الطيران))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار أعمال «منتدى الصيانة والاستدامة لمعدات المساندة الأرضية» الذي أقيم في الرياض برعاية الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وبتنظيم واستضافة من شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات، تم توقيع «بروتوكول التعاون في مجال صيانة الطيران» يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م. وقع البروتوكول عن شركة السعودية هندسة الطيران الكابتن/ ماجد بن أحمد صباغ نائب رئيس الشركة للخدمات المشتركة والتحول؛ وعن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس/ عبدالعزيز بن طلال الشريف، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة؛ وعن شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات المهندس/ نادر بن عبدالله مليباري، الرئيس التنفيذي للشركة؛ وعن الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية المهندس/ سعد بن عبدالرحمن العليمي، عضو مجلس إدارة الجمعية. يهدف البروتوكول إلى التعاون لتطبيق برامج تطويرية في الصيانة والاعتمادية وورش عمل مشتركة وحملات توعوية ودورات تدريبية فنية وأنشطة أخرى متنوعة من شأنها النهوض بمستوى أداء كافة مكونات منظومة الطيران والاستفادة من الخبرات العريضة التي يمتلكها أطراف البروتوكول.
أشار المهندس/ نادر عبدالله مليباري، الرئيس التنفيذي لشركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات، إلى أن المنتدى هو الأول من نوعه على مستوى العالم في الصيانة والاستدامة لمعدّات المساندة الأرضية، ويأتي ضمن حرص الشركة على تطبيق استراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بتطوير وتحسين منظومة الطيران والمجالات المرتبطة بها مثل خدمات المطار وخدمات المناولة الأرضية وصيانة الطائرات وصيانة معدّات المساندة الأرضية وغيرها من الأنشطة التي تعزز السلامة والكفاءة التشغيلية لصناعة الطيران في إطار رؤية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بأن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعا مستداما يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية من ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية السعودية 2030.
كما أكد المهندس/ نادر الدور المحوري لشركة تي إل دي العربية في تقديم خدمات وحلول الصيانة لأكثر من 12000 معدّة من مختلف الأنواع ولكافة المصنعين عبر 29 مطارا في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية، الصيانة الفورية والمتنقلة، تقنيات إدارة أسطول المعدات، الفحوصات الفنية وفحوصات السلامة، التجديد الشامل للمعدات، وغيرها من الخدمات من خلال أنظمة ومعايير أداء تشغيلي متطورة في عمليات الصيانة والدعم الفني واللوجستي بالإضافة إلى ورش ومرافق صيانة على مستوى عالمي في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.
وجاءت مشاركة المهندس/ سعد عبدالرحمن العليمي، عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية، كمتحدث رسمي خلال المنتدى، حيث أكد دور الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية في إطار البروتوكول الموقع لتطوير ممارسات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول في قطاع الطيران ومواكبة أعلى مستوى من المعايير العالمية فيما يخص مرافق ساحة المطار وصيانة الطائرات وصيانة المعدات الأرضية بالإضافة إلى تقديم نموذج للتكامل بين الأطراف في المطارات بما ينعكس إيجابا على مخرجات صناعة الطيران في المنطقة.
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