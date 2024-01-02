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الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية توقع ((بروتوكول التعاون في مجال صيانة الطيران))

1/2/2024 11:28:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬الصيانة‭ ‬والاستدامة‭ ‬لمعدات‭ ‬المساندة‭ ‬الأرضية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬برعاية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬دي‭ ‬العربية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعدات،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬‮«‬بروتوكول‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬الطيران‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ 18 ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬وقع‭ ‬البروتوكول‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬السعودية‭ ‬هندسة‭ ‬الطيران‭ ‬الكابتن‭/ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬صباغ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬للخدمات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتحول؛‭ ‬وعن‭ ‬شركة‭ ‬سال‭ ‬السعودية‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المهندس‭/ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬الشريف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المساندة؛‭ ‬وعن‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬دي‭ ‬العربية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعدات‭ ‬المهندس‭/ ‬نادر‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬مليباري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة؛‭ ‬وعن‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬المهندس‭/ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العليمي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭. ‬يهدف‭ ‬البروتوكول‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬لتطبيق‭ ‬برامج‭ ‬تطويرية‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬وحملات‭ ‬توعوية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬فنية‭ ‬وأنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬النهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬أداء‭ ‬كافة‭ ‬مكونات‭ ‬منظومة‭ ‬الطيران‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬أطراف‭ ‬البروتوكول‭.‬

أشار‭ ‬المهندس‭/ ‬نادر‭ ‬عبدالله‭ ‬مليباري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬دي‭ ‬العربية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعدات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬والاستدامة‭ ‬لمعدّات‭ ‬المساندة‭ ‬الأرضية،‭ ‬ويأتي‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬منظومة‭ ‬الطيران‭ ‬والمجالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬مثل‭ ‬خدمات‭ ‬المطار‭ ‬وخدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وصيانة‭ ‬الطائرات‭ ‬وصيانة‭ ‬معدّات‭ ‬المساندة‭ ‬الأرضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬قطاعا‭ ‬مستداما‭ ‬يستقرئ‭ ‬المستقبل‭ ‬ويمكن‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬عالمي‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭/ ‬نادر‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لشركة‭ ‬تي‭ ‬إل‭ ‬دي‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬الصيانة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬12000‭ ‬معدّة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬ولكافة‭ ‬المصنعين‭ ‬عبر‭ ‬29‭ ‬مطارا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والتصحيحية،‭ ‬الصيانة‭ ‬الفورية‭ ‬والمتنقلة،‭ ‬تقنيات‭ ‬إدارة‭ ‬أسطول‭ ‬المعدات،‭ ‬الفحوصات‭ ‬الفنية‭ ‬وفحوصات‭ ‬السلامة،‭ ‬التجديد‭ ‬الشامل‭ ‬للمعدات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنظمة‭ ‬ومعايير‭ ‬أداء‭ ‬تشغيلي‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬واللوجستي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬ومرافق‭ ‬صيانة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مطارات‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.
‬وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬المهندس‭/ ‬سعد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العليمي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية،‭ ‬كمتحدث‭ ‬رسمي‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬دور‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البروتوكول‭ ‬الموقع‭ ‬لتطوير‭ ‬ممارسات‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬ومواكبة‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مرافق‭ ‬ساحة‭ ‬المطار‭ ‬وصيانة‭ ‬الطائرات‭ ‬وصيانة‭ ‬المعدات‭ ‬الأرضية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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