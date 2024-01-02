بوليتكنك البحرين والبحرين الوطنية للتأمين تفتتحان ورشة هندسة Bni الميكانيكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برعاية كريمة من شركة البحرين الوطنية للتأمين ( bni )، افتتحت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) يوم الأربعاء، تاريخ 13 ديسمبر 2023 ورشة هندسة bni الميكانيكية والتي يحتضنها حرم البوليتكنك بمدينة عيسى.
وقد استقبل الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان وفد شركة bni برئاسة الرئيس التنفيذي السيدة إيمان سالم مجلي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وقاموا بجولة في ورشة العمل، واطلعوا خلالها على مشاريع الطلبة وتناقشوا معهم في عدة أمور ومنها كيفية الاستفادة من قطع غيار السيارات الزائدة لإعادة تدويرها في صنع وتصليح المركبات مما يسهم في الحفاظ على البيئة.
حيث عمدت شركة البحرين الوطنية للتأمين بتزويد الورشة بالمعدات والأدوات اللازمة التي من شأنها تمكين طلبة الهندسة الميكانيكية من تحويل أفكارهم التي اكتسبوها خلال دراستهم في البوليتكنك إلى مشاريع عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة، صرح البروفيسور كيران أوكوهان، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركة البحرين الوطنية للتأمين على تعاونها معنا ورعايتها ودعمها لورشة الهندسة الميكانيكية في المبنى رقم 30. إن افتتاح هذه الورشة من شأنه تنمية الفرص المتاحة للطلبة، وفتح المجال لهم للابتكار والإبداع، ووضع أساسيات تطوير مهارات فريق العمل».
وأشار البروفيسور كيران إلى أن ورشة الهندسة الميكانيكية هذه تأتي في سياق مبادرات البوليتكنك الرامية إلى مد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المتخصصة التي يحتاجها أصحاب العمل، وذلك من خلال توفير البرامج النوعية التي تعزز التوجه نحو التعليم التطبيقي والفني المتخصص، والتي كان آخرها برامج التلمذة المهنية التي أعلنت الكلية طرحها مؤخرًا، وهي برامج تدريبية تخصصية من شأنها دعم احتياجات سوق العمل من التدريب، ورفع مستوى المهارات المهنية، وتقديم برامج نموذجية للكوادر الوطنية، وللطلبة من خريجي الثانوية، والباحثين عن العمل، والعاملين من مختلف المستويات والأعمار حتى يكون «التعليم والتدريب للجميع»، وهو المفهوم الذي تبنته البوليتكنك لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2023 - 2026 المتوافقة مع رؤية وأهداف مملكة البحرين 2030، والتي من شأنها أن تسهم في تسريع توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل وفقًا لاحتياجات أصحاب العمل الفعلية، وتفتح المجال واسعًا أمامهم ليكونوا روّاد أعمال ويساهموا في دفع حركة الإنتاج والتنمية في المملكة.
وبدورها، صرحت الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين إيمان سالم مجلي بالقول: «نهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكين الجيل القادم من المهنيين المهرة في تكنولوجيا هندسة تصنيع السيارات من خلال دعم البرامج المهنية وتزويدها بتقنيات مبتكرة ومستدامة. هذه الشراكة هي خطوة مهمة للبحرين الوطنية للتأمين في تلبية الطلب المتزايد على العمالة المهرة في الهندسة الميكانيكية والصناعة التحويلية».
وأشارت المجلي إلى أن التعاون بين بوليتكنك البحرين وشركة البحرين الوطنية للتأمين مستمر منذ عام 2021م، حينما وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين طلبة الكلية من الخبرات التي تمتلكها الشركة، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم في البوليتكنك أثناء تدريبهم العملي في الشركة، والعمل جنبًا إلى جنب في مجال تنفيذ المشاريع التعاونية وبرامج التدريب العملي لطلبة البوليتكنك، بالإضافة إلى مشاريع البحث التطبيقي ضمن مجال تكنولوجيا هندسة التصنيع، والتنسيق بين الجانبين في مجال تبادل الخبراء المتخصصين.
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