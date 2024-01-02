Wednesday, 03 January 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوليتكنك البحرين والبحرين الوطنية للتأمين تفتتحان ورشة هندسة Bni الميكانيكية

1/2/2024 11:28:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬ bni ‭)‬،‭ ‬افتتحت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تاريخ‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ورشة‭ ‬هندسة‭ ‬ bni ‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والتي‭ ‬يحتضنها‭ ‬حرم‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭. ‬

وقد‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬وفد‭ ‬شركة‭ ‬ bni ‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬سالم‭ ‬مجلي،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭. ‬وقاموا‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل،‭ ‬واطلعوا‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الطلبة‭ ‬وتناقشوا‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬ومنها‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭ ‬الزائدة‭ ‬لإعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬وتصليح‭ ‬المركبات‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

حيث‭ ‬عمدت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬بتزويد‭ ‬الورشة‭ ‬بالمعدات‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬عملية‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬معنا‭ ‬ورعايتها‭ ‬ودعمها‭ ‬لورشة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬رقم‭ ‬30‭. ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تنمية‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لهم‭ ‬للابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬ووضع‭ ‬أساسيات‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬فريق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ورشة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬هذه‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مبادرات‭ ‬البوليتكنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬التعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والفني‭ ‬المتخصص،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬برامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬الكلية‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وهي‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تخصصية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬نموذجية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وللطلبة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية،‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والعاملين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والأعمار‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬المفهوم‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬البوليتكنك‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2023‭ - ‬2026‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية،‭ ‬وتفتح‭ ‬المجال‭ ‬واسعًا‭ ‬أمامهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬روّاد‭ ‬أعمال‭ ‬ويساهموا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬حركة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبدورها،‭ ‬صرحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬إيمان‭ ‬سالم‭ ‬مجلي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هندسة‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬المهنية‭ ‬وتزويدها‭ ‬بتقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للبحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والصناعة‭ ‬التحويلية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المجلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021م،‭ ‬حينما‭ ‬وقع‭ ‬الطرفان‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الشركة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لتطبيق‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبهم‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬والعمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التعاونية‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬لطلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬البحث‭ ‬التطبيقي‭ ‬ضمن‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هندسة‭ ‬التصنيع،‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين‭.‬

MENAFN02012024000055011008ID1107678910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث