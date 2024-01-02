بوليتكنك البحرين والبحرين الوطنية للتأمين تفتتحان ورشة هندسة Bni الميكانيكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬ bni ‭)‬،‭ ‬افتتحت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تاريخ‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ورشة‭ ‬هندسة‭ ‬ bni ‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والتي‭ ‬يحتضنها‭ ‬حرم‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭. ‬

وقد‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬وفد‭ ‬شركة‭ ‬ bni ‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬سالم‭ ‬مجلي،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭. ‬وقاموا‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل،‭ ‬واطلعوا‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الطلبة‭ ‬وتناقشوا‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬ومنها‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭ ‬الزائدة‭ ‬لإعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬وتصليح‭ ‬المركبات‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

حيث‭ ‬عمدت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬بتزويد‭ ‬الورشة‭ ‬بالمعدات‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬عملية‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬معنا‭ ‬ورعايتها‭ ‬ودعمها‭ ‬لورشة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬رقم‭ ‬30‭. ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تنمية‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لهم‭ ‬للابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬ووضع‭ ‬أساسيات‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬فريق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ورشة‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬هذه‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مبادرات‭ ‬البوليتكنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬التعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والفني‭ ‬المتخصص،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬برامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬الكلية‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وهي‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تخصصية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬نموذجية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وللطلبة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية،‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والعاملين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والأعمار‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬المفهوم‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬البوليتكنك‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2023‭ - ‬2026‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية،‭ ‬وتفتح‭ ‬المجال‭ ‬واسعًا‭ ‬أمامهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬روّاد‭ ‬أعمال‭ ‬ويساهموا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬حركة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبدورها،‭ ‬صرحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬إيمان‭ ‬سالم‭ ‬مجلي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هندسة‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬المهنية‭ ‬وتزويدها‭ ‬بتقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للبحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المهرة‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والصناعة‭ ‬التحويلية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المجلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021م،‭ ‬حينما‭ ‬وقع‭ ‬الطرفان‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الشركة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لتطبيق‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبهم‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬والعمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التعاونية‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬لطلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬البحث‭ ‬التطبيقي‭ ‬ضمن‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هندسة‭ ‬التصنيع،‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين‭.‬