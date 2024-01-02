في حفل وزارة العمل لتكريم العمال المجدين والمنشآت المتميزة..((البحرين الوطني)) يحصل على جائزتين مرموقتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

حصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الثامن‭ ‬والثلاثين‭ ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬المجدّين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭. ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬نظير‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالوفاء‭ ‬بوعده‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬ودعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬التعلم‭ ‬والتطور‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الوظيفي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وقد‭ ‬مثلت‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬جمال،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬القوتي،‭ ‬والسيد‭ ‬زهير‭ ‬محمود‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الموظفين‭ ‬المجدّين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‮»‬‭. ‬وتُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامهما‭ ‬بالتميز‭ ‬وتفانيهما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وإسهاماتهما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وصفاتهما‭ ‬القيادية‭ ‬والتزامهما‭ ‬الجاد‭ ‬نحو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تعاونية‭ ‬إيجابية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الواعدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬الشابة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬احتفاظه‭ ‬بمعدلات‭ ‬بحرنة‭ ‬عالية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهوده‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬مؤهلة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بمهاراتها‭ ‬العالية‭ ‬وجدارتها‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬المهني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تقديرًا‭ ‬لمساهمته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬فرص‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬الخريجين‭ ‬الجدد‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭. ‬ويعكس‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Thrive ‮»‬‭ ‬التدريبي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬باعتباره‭ ‬جهة‭ ‬تمكين‭ ‬وطنية‭ ‬مكرسة‭ ‬مساعيها‭ ‬لرفع‭ ‬إمكانات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭. ‬ويضمن‭ ‬‮«‬ Thrive ‮»‬‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتطور‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بسبل‭ ‬وقنوات‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬



