في حفل وزارة العمل لتكريم العمال المجدين والمنشآت المتميزة..((البحرين الوطني)) يحصل على جائزتين مرموقتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
حصل بنك البحرين الوطني ( NBB ) مؤخرًا على جائزتين مرموقتين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال الحفل السنوي الثامن والثلاثين لتكريم العمال المجدّين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي. وقد تمّ تكريم بنك البحرين الوطني نظير التزامه الراسخ بالوفاء بوعده المتمثل في احتضان ودعم الكفاءات البحرينية، وحرصه على تمكينهم من التعلم والتطور وتحقيق النمو الوظيفي، علاوة على جهوده المبذولة لتعزيز فرص عملهم في القطاع المصرفي.
وقد مثلت بنك البحرين الوطني في الحفل السيدة سارة عبدالعزيز جمال، رئيس تنفيذي للموارد البشرية في المجموعة، إلى جانب عددٍ من أعضاء إدارة الموارد البشرية وتنمية المواهب. وتم خلال الحفل تكريم كلٍّ من السيد يوسف راشد القوتي، والسيد زهير محمود يوسف من بنك البحرين الوطني ضمن فئة «الموظفين المجدّين في القطاع المصرفي». وتُعدّ هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامهما بالتميز وتفانيهما في العمل وإسهاماتهما في القطاع المصرفي وصفاتهما القيادية والتزامهما الجاد نحو خلق بيئة عمل تعاونية إيجابية لأكثر من 20 عامًا.
ويشهد هذا التكريم على ريادة بنك البحرين الوطني في توظيف الكفاءات الوطنية الواعدة وتعزيز المواهب المحلية الشابة، علاوة على احتفاظه بمعدلات بحرنة عالية تتماشى مع جهوده الرامية إلى تأسيس قاعدة مؤهلة من الكوادر البحرينية، التي تمتاز بمهاراتها العالية وجدارتها في العطاء المهني بما يتماشى مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.
كما تم تكريم بنك البحرين الوطني تقديرًا لمساهمته الفاعلة في برنامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدريب على رأس العمل «فرص»، والذي يهدف إلى تدريب الخريجين الجدد بما يدعم تعزيز نمو القوى العاملة المحلية. ويعكس برنامج « Thrive » التدريبي التابع لبنك البحرين الوطني دور البنك باعتباره جهة تمكين وطنية مكرسة مساعيها لرفع إمكانات الشباب البحريني وزيادة معدلات توظيف الكوادر الوطنية. ويضمن « Thrive » للكفاءات المحلية الحصول على الخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والتطور المهني في القطاع المصرفي والمالي، وذلك عبر تزويدهم بسبل وقنوات للتواصل مع خبراء من القطاع.
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