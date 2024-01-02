((بي نت)) تُجري بنجاح اختبارًا لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية

لشبكة

النطاق‭ ‬العريض‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬‮«‬الفايبر‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة

البحرين،‭ ‬استكمالها‭ ‬بنجاح‭ ‬اختبارًا‭ ‬لسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الاتصالات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬الاختبار‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عمليات‭ ‬الشبكة‭ ‬وتقييم‭ ‬مستوى‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬التدريب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختبار‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬نجاحًا‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬وتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬استنباط‭ ‬الدروس‭ ‬والمخرجات‭ ‬المنشودة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬توافر‭ ‬ومرونة‭ ‬خدمات‭ ‬النطاق‭ ‬العريض،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬مزدهر‭ ‬حيث‭ ‬الكل‭ ‬متصل‮»‬،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬نجاح‭ ‬استكمال‭ ‬اختبار‭ ‬لسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬لتحديد‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬التحسين‭ ‬والتطوير،‭ ‬لكي‭ ‬نضمن‭ ‬أننا‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬أعطال‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭. ‬ويعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بطرح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التدريبات‭ ‬والاختبارات‭ ‬جهودنا‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬وعلقت‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬إيمان‭ ‬حافظ

رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‮

‬واستمرارية

الأعمال

في‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنجاح‭ ‬الاختبار،‭ ‬حيث‭ ‬شهدنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬موظفينا‭ ‬وشركائنا‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭. ‬ويعكس‭ ‬الاختبار‭ ‬التزام‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬الشبكة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬لتقييم‭ ‬قدرات‭ ‬فريقنا‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬حوادث‭ ‬وأعطال‭ ‬الشبكة،‭ ‬مما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بشبكة‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وموثوقية‮»‬‭.‬



