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فرنسا تغلق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر

1/2/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن السفارة الفرنسية في النيجر التي أعلنت باريس أنها ستغلق قبيل عيد الميلاد، مغلقة رسميا «حتى إشعار آخر» وستواصل نشاطها من باريس.
وذكرت الوزارة في بيان أن «السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة الآن حتى إشعار آخر. في الواقع منذ خمسة أشهر تواجه سفارتنا عقبات خطيرة تجعل من المستحيل القيام بمهامها: طوق حول مقر السفارة وقيود على تنقل العاملين فيها ومنع دخول جميع الديبلوماسيين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى النيجر».
وتقرر إغلاق السفارة، وهو إجراء نادر جدا، بالتوازي مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب والذين غادروا البلاد في 22 ديسمبر.
وتدهورت العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب العسكري في يوليو وإطاحة الرئيس محمد بازوم.
وبعد انقلاب 26 يوليو سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين ـ نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة الجهاديين ـ وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
كما أعلن النظام العسكري في نهاية أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي ظل عالقا داخل مقر السفارة لشهر قبل المغادرة.
وقالت الخارجية الفرنسية ان «السفارة ستواصل أنشطتها من باريس. وستبقى على تواصل مع المواطنين الفرنسيين الموجودين في البلاد ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني والتي نستمر في تمويلها».

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