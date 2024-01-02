Wednesday, 03 January 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توني بلير ينفي أي دور حول تهجير سكان غزة كذبة إسرائيلية

1/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بشدة ما جاء في تقرير بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية حول محادثات أجراها مؤخرا في إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى تصنيفه «شخصا غير مرغوب فيه».
وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية الأحد الفائت أن بلير الذي ترك رئاسة الوزراء عام 2007 وشغل بعد ذلك منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط مع مهمة الإشراف على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، زار إسرائيل الأسبوع الماضي.
وذكرت أنه عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس العضو في حكومة طوارئ الحرب، بشأن دور وساطة في مرحلة ما بعد الحرب مع حماس. ووفق القناة، فقد يؤدي أيضا دور الوسيط مع دول عربية بشأن «إعادة توطين طوعي» لسكان غزة.
إلا أن «معهد توني بلير للتغيير العالمي»، وهو منظمة غير ربحية أسسها بلير عام 2016، أكدت أن التقرير الإسرائيلي «كذبة».
وأضاف المعهد في بيان ان «نشر التقرير بدون أي تواصل مع توني بلير أو فريقه. لم يجر حديث من هذا القبيل. ولا توني بلير أجرى مثل هذا الحديث. الفكرة خاطئة من حيث المبدأ. يجب أن يكون سكان غزة قادرين على البقاء والعيش في غزة».
وجاء تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بعد أن دعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب مع حماس، مؤكدين أنه ينبغي تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.
وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية» في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي «لتحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع. وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني»، واعتبر أن على إسرائيل أن «تشجع» فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، الاثنين «أن الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري».

MENAFN02012024000130011022ID1107678905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث