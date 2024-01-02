Wednesday, 03 January 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا 36 حزبا سياسيا تتنافس في الانتخابات المحلية مارس المقبل

1/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر ان 36 حزبا سياسيا تمتلك النصاب القانوني لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.
وقال ينر في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة امس إن 36 حزبا سياسيا حصلت على حق دخول انتخابات الإدارة المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس 2024، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».
من جهة اخرى، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصا يشتبه في أنهم يخططون لعمليات خطف وتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات داخل اسطنبول وحولها.
وكتب يرلي قايا على مواقع التواصل الاجتماعي امس: «لن نسمح أبدا بالقيام بأنشطة تجسس ضد الوحدة الوطنية».
ونشر مكتب الوزير مشاهد تظهر عناصر أمن مسلحين يخلعون أبوابا ويكبلون أيدي مشتبه بهم في منازلهم.

MENAFN02012024000130011022ID1107678904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث