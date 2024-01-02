Wednesday, 03 January 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في العناية المركزة بعد تعرضه للطعن

1/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدخل زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ العناية المركزة، حيث يتعافى بعدما تعرض للطعن في رقبته من قبل شخص تغلغل في صفوف حشد متظاهرا بأنه من أنصاره، وفق ما أكد حزبه.
وكان لي محاطا بعدد من الصحافيين حين قام رجل يقف أمامه بطعنه بالسكين في رقبته امس، بحسب ما أفاد المسؤول في شرطة بوسان سون جي-هان الصحافيين.
ونقل في البداية إلى مستشفى في بوسان قبل أن يتم نقله إلى العاصمة سيئول حيث خضع لعملية جراحية استمرت ساعتين، وفق ما أفاد كوون شيل-سيونغ، النائب عن الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه لي الصحافيين.
وقال كوون: «تأكد الضرر الذي تعرض له الوريد الوداجي».
وأضاف ان لي كان بوعيه بعد العملية الجراحية و«أدخل حاليا إلى وحدة العناية المركزة حيث يتعافى».
وتم توقيف المهاجم في الموقع.
وقال سون للصحافيين إن المهاجم وهو رجل في الستينيات: «استخدم سكينا يبلغ طولها 18 سنتيمترا وطول شفرتها 13 سنتيمترا اشتراها عبر الإنترنت».
وشوهدت عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة على المشتبه به الذي كان يرفع شعارا مؤيدا للي فيما سقط أرضا وتم تثبيته، وفق مشاهد بثتها القنوات الكورية الجنوبية.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن السلطات الكورية الجنوبية تعتزم توجيه اتهامات بالقتل للمهاجم الذي أفاد الشرطة بأنه كان ينوي قتل لي.

MENAFN02012024000130011022ID1107678902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث