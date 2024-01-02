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حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تغادر المتوسط وتعود إلى مينائها الرئيسي في غضون أيام

1/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت البحرية الأميركية أنه ستتم إعادة حاملة الطائرات «يو أس أس جيرالد فورد» إلى الولايات المتحدة «في الأيام المقبلة» بعد أن كانت أرسلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وقالــــت البحريــــة الأميركية في بيان إن «يو أس أس جيرالد فورد» التي أرسلت «للمساهمة في تموضعنا الإقليمي للردع والدفاع» ستعود إلى «مينائها الرئيسي كما هو مخطط، من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية».
وذكر البيان أن «وزارة الدفـــاع الأميركية تقيــم باستمـــــرار تموضـــع القـــوات على مستوى العالــــم، وستحتفـــظ بقدرات واسعة في البحـــر المتوســـط وعبر الشرق الأوسط».
كما أشارت البحرية إلى أنها تتعاون «مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة».
وأضافت أن وزارة الدفاع ستواصل الاعتماد على وجودها في المنطقة «لردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن تصعيد هذه الأزمة إلى خارج غزة».

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