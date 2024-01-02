حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تغادر المتوسط وتعود إلى مينائها الرئيسي في غضون أيام

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت البحرية الأميركية أنه ستتم إعادة حاملة الطائرات «يو أس أس جيرالد فورد» إلى الولايات المتحدة «في الأيام المقبلة» بعد أن كانت أرسلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وقالــــت البحريــــة الأميركية في بيان إن «يو أس أس جيرالد فورد» التي أرسلت «للمساهمة في تموضعنا الإقليمي للردع والدفاع» ستعود إلى «مينائها الرئيسي كما هو مخطط، من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية».
وذكر البيان أن «وزارة الدفـــاع الأميركية تقيــم باستمـــــرار تموضـــع القـــوات على مستوى العالــــم، وستحتفـــظ بقدرات واسعة في البحـــر المتوســـط وعبر الشرق الأوسط».
كما أشارت البحرية إلى أنها تتعاون «مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة».
وأضافت أن وزارة الدفاع ستواصل الاعتماد على وجودها في المنطقة «لردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن تصعيد هذه الأزمة إلى خارج غزة».
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