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حماس منفتحة على حكومة وطنية وإسرائيل تمهد لليوم التالي للحرب

1/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز وعملياته البرية في غزة، لاسيما في شمال القطاع وجنوبه ووسطه، حاصدا مزيدا من القتلى والجرحى.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية ان القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة امس، وخاصة في مخيمات اللاجئين.
وشنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على وسط وشرق مدينة خان يونس، بينما قصفت المدفعية الأحياء الشمالية من المدينة الواقعة جنوب القطاع، وفق المصادر ذاتها.
وقد شددت إسرائيل من نبرة خطابها السياسي والعسكري الخاص بالحرب التي تشنها منذ 88 يوما على غزة، واعتبرت أنها «معركة وجودية» لها، ملمحة إلى احتمال بقاء قواتها في القطاع لـ «فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة» لم تحدد مدتها، بينما رفضت عشائر فلسطينية خطة طرحتها تل أبيب لتأسيس دور لها في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، امس، ان «الحرب الحالية ستنتهي عندما لا تصبح حركة حماس هي الحاكم في غزة»، مشددا على أنه «إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى ان «الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح».
وفي المقابل، ردت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، على ما ورد في تقارير إسرائيلية بشأن إمكانية تعزيز دور العشائر للسيطرة على القطاع.
وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في غزة عاكف المصري إن «مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة التي تسعى من خلالها دولة الاحتلال للتغطية على فشلها في غزة، إلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني».
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن المفوض العام للعشائر الفلسطينية، تأكيده أن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي «مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة».
وطالب المصري «بقرار وطني يرتقي إلى مستوى التضحيات والإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة لتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال».
ودعا المسؤول العشائري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محليا باسم «الحمائل» إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع. ووفقا للهيئة، فإنها ستعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني اليوم للمصادقة عليها.
ووصفت الهيئة تلك الحمائل بأنها «معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالي في القطاع». وذكرت أن القطاع سيقسم إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس» أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط غزة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في شمال القطاع وجنوبه ووسطه، حاصدا مزيدا من القتلى والجرحى.
وأعلن الجيش أن 173 من جنوده قتلوا في المعارك داخل غزة منذ بدء العمليات البرية ضد حركة «حماس» أواخر أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، تجاوزت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين 22 ألف شخص، وما لا يقل عن 57 ألف مصاب.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة امس مقتل 207 فلسطينيين في هجمات شنتها إسرائيل خلال 24 ساعة على القطاع ما يرفع حصيلة القتلى إلى 22185 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الجيش الإسرائيلي: «ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلالـ 24 ساعة».
وارتفعت بذلك حصيلة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد (حماس) إلى 22185 فيما وصل عدد الجرحى إلى 57035. وتوازيا، سجل العنف مزيدا من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بمقتل 4 فلسطينيين قرب مدينة قلقيلية واشتباكات عنيفة بعد اقتحام آليات إسرائيلية لمدينة جنين.
جهود الوساطة تتواصل
وعلى الرغم من تواصل القتال، تستمر المساعي من أجل التوصل لهدنة ثانية تتيح الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وغداة زيارة وفد من حركة حماس الى مصر لعرض موقفه من مقترح للهدنة، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي نقلا عن مصادر إسرائيلية لم يسمها، بأن الحركة طرحت على إسرائيل صفقة جديدة للتبادل عبر الوسطاء القطريين والمصريين.
وأفاد مسؤول بأن الاقتراح يتضمن 3 مراحل ترتبط كل منها بهدنة لأكثر من شهر، لقاء الإفراج عن عدد من الرهائن.
ويتضمن المقترح انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، على أن تكون خاتمته وضع حد كامل للحرب في غزة.
وفي حين أفاد المسؤول بأن مجلس الحرب الإسرائيلي رفض المقترح، أشار إلى أنه يمكن تحقيق تقدم تجاه اقتراح معدل.
إلى ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية انه لن يتم إطلاق سراح الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي، إلا «بالشروط» التي تحددها الحركة.
وقال هنية، في خطاب متلفز امس، «لن يتم إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة». وشدد على ان «حماس منفتحة على حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة».

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