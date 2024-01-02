أفراح الهاملي

أفراح الهاملي
التاريخ
1/2/2024 11:27:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل مطلق عبدالله بن دعيج وفلاح مطلق بن دعيج واخوانه بزفاف ابنهم عبدالله فلاح بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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