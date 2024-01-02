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العمالة المنزلية والدفع بـ ((الكي نت))

1/2/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أجمل الأشياء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخرا هي إلغاء جميع أشكال التداول بالطوابع من أجل العلاج في مراكزها الصحية ومستشفياتها للخاضعين لنظام التأمين الصحي الحكومي واستبدالها بالدفع الالكتروني عن طريق جهاز الكي نت.
إنجاز كبير ورائع تشكر عليه وزارة الصحة فقد نظم عملية الدفع مقابل العلاج وجعل الأموال تذهب مباشرة الى خزينة وزارة الصحة.
لكن هناك أمرا بسيطا أود لفت نظر وزارة الصحة وأرجو منهم التكرم بالنظر فيه وهي فئة العمالة المنزلية سواء الخدم أو السواق فكما هو معروف الأغلبية الساحقة منهم ليس لديهم حسابات بنكية، لذلك لا يملكون بطاقة بنكية وبالتالي لا يستطيعون الدفع عن طريق جهاز الكي نت خاصة عندما يذهبون للمستوصف أو المستشفى لوحدهم.
واراهم كثيرا عند موظفة الاستقبال ينتظرون أحدا يستخدم البطاقة البنكية الخاصة به بعضهم يرفض وبعضهم يوافق وفي حالة الرفض لاحل لهم سواء حضور الكفيل بنفسه ليدفع لهم ببطاقته وهو فيه بعض «الكلافة» لاحتمال وجودهم في عملهم أو أماكن أخرى لا يستطيعون الوصول للمستوصف او المركز.
عندي اقتراح بسيط أرجو من وزارة الصحة التكرم بالنظر فيه حيث يكون الدفع لمراجعة العامل المنزلي للمركز الصحي عن طريق استحداث بند في تطبيق سهل اسمه «رسوم مراجعة مركز صحي للعمالة المنزلية»، حيث يدخل الكفيل فيه ويدفع قيمة رسوم المراجعة ثم يبعث الوصل للعامل الذي يبرزه لموظف الاستقبال الذي لديه آلية للتأكد من صحة الوصل ومن ثم السماح للعامل بالعلاج دون تكليف الكفيل بالعناء والحضور في كل مرة يريد العامل المنزلي العلاج.
نقطة أخيرة: لله الحمد والمنة والشكر لدولتنا الحبيبة الكويت فإن الرعاية الصحية الأولية هي الأفضل والأكثر تقدما على مستوى العالم.


ghunaimalzu3by@

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