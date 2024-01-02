العمالة المنزلية والدفع بـ ((الكي نت))

(MENAFN
- Al-Anbaa) من أجمل الأشياء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخرا هي إلغاء جميع أشكال التداول بالطوابع من أجل العلاج في مراكزها الصحية ومستشفياتها للخاضعين لنظام التأمين الصحي الحكومي واستبدالها بالدفع الالكتروني عن طريق جهاز الكي نت.
إنجاز كبير ورائع تشكر عليه وزارة الصحة فقد نظم عملية الدفع مقابل العلاج وجعل الأموال تذهب مباشرة الى خزينة وزارة الصحة.
لكن هناك أمرا بسيطا أود لفت نظر وزارة الصحة وأرجو منهم التكرم بالنظر فيه وهي فئة العمالة المنزلية سواء الخدم أو السواق فكما هو معروف الأغلبية الساحقة منهم ليس لديهم حسابات بنكية، لذلك لا يملكون بطاقة بنكية وبالتالي لا يستطيعون الدفع عن طريق جهاز الكي نت خاصة عندما يذهبون للمستوصف أو المستشفى لوحدهم.
واراهم كثيرا عند موظفة الاستقبال ينتظرون أحدا يستخدم البطاقة البنكية الخاصة به بعضهم يرفض وبعضهم يوافق وفي حالة الرفض لاحل لهم سواء حضور الكفيل بنفسه ليدفع لهم ببطاقته وهو فيه بعض «الكلافة» لاحتمال وجودهم في عملهم أو أماكن أخرى لا يستطيعون الوصول للمستوصف او المركز.
عندي اقتراح بسيط أرجو من وزارة الصحة التكرم بالنظر فيه حيث يكون الدفع لمراجعة العامل المنزلي للمركز الصحي عن طريق استحداث بند في تطبيق سهل اسمه «رسوم مراجعة مركز صحي للعمالة المنزلية»، حيث يدخل الكفيل فيه ويدفع قيمة رسوم المراجعة ثم يبعث الوصل للعامل الذي يبرزه لموظف الاستقبال الذي لديه آلية للتأكد من صحة الوصل ومن ثم السماح للعامل بالعلاج دون تكليف الكفيل بالعناء والحضور في كل مرة يريد العامل المنزلي العلاج.
نقطة أخيرة: لله الحمد والمنة والشكر لدولتنا الحبيبة الكويت فإن الرعاية الصحية الأولية هي الأفضل والأكثر تقدما على مستوى العالم.
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