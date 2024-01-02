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((سوِّ خير وقطه بحر))

1/2/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثيرا ما تكون مقاصدنا نبيلة، ونصطدم بتفسيرات شريرة!
نريد الخير، ونواجه سوء الظن!
نؤدي واجباتنا، ونفاجأ بانعدام التقدير!
هذه الإشكالات تحدث للجميع، وعلى نطاق شخصي أو مهني، أو حتى مجتمعي، كأن تميط أذى عن الطريق فتتم به! إلى أي درجة تضيق صدورنا من هذه الحوادث، كم سهرت الأعين ودمعت، وكم وقع من ظلم وألحق من ضرر.
يقول مثلنا الشعبي «سوِّ خير وقطه بحر» بقصد أن تعمل الخير ولا تنتظر الإشادة والعرفان. ونحن نقول إن كل خير تعمله يعلمه الله، وتجزى به.
فأساس الأعمال النية، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأعمال والأخلاق عبادة!
والإحسان إلى الناس والتبسم في وجوههم صدقة منك على نفسك!
والفضائل كثيرة ومتنوعة، عامة وخاصة، والناس يتمايزون في نواياهم وأعمالهم وتحليلاتهم!
فتحت مواقع التواصل الباب على مصراعيه في التفاعلات بين الناس، وكثرت الخطوط وفاضت المشاركات.
ورغــم أن الغرض منها هو «التواصل» إلا أنه قد يحدث النقيض! إن أسوأ ما يقع فيه المستخدمون هو التمادي في الاعتقاد! كأن تصلك رسالة شكر أو إبداء رأي، فترحل بك اعتقاداتك أن المرسل له غرض آخر! وأنك مستاء من هذا ـ المتطفل ـ ويجب أن تصده!
ما الذي حملك على الاعتقاد بأنك شخص خارق؟!
ولدينا كذلك أحداث غزة وقوافل التبرعات، أثيرت الفتنة وجزم البعض أنها لن تصل! وربما اتهم اللجان الخيرية باستعطاف الناس ودعا إلى عدم التبرع! الحقيقة أن النية لله، والبذل طمعا في فضله. صحيح نريد للتبرعات أن تصل، لكن هذا التشكيك ليس ذكاء!
يحق لك أن تتساءل، فتستوضح. لكن لا يحق لك أن تطعن وتحرض!
أنت حين تشارك تتبرع تراسل.. ترجو أن تستبرئ لنفسك، أن تؤدي أمانة، أن تشهد شهادة حسنة، أن تبذل سببا، أن تكسب معارف، أن تسهم في الخير.
لا تندم على صدقك، فعسى أن يفهم المشككون يوما ما.
والله غالب على أمره.


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