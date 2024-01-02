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خارج السرب

1/2/2024 11:27:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه».
بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه أن «الناس معادن»، أي: أصول مختلفة ما بين نفيس وخسيس، كما كان صلى الله عليه وسلم بصيرا بأحوال القلوب والأرواح التي تسكن بين جوانح الناس، فيعلمنا من خلال حديثه ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، لنحسن اختيار الناس، والمعدن هو ذلك الشيء المستقر في الأرض، وكل معدن يخرج منه ما في أصله، وكذا كل إنسان يظهر منه ما في أصله فإما نزاهة، شرف، عزة نفس، سمو ورفعة، أو خساسة، كذب، خزي وحقارة، فإذا كانت الأصول طيبة نقية كانت الفروع كذلك غالبا.
تأكد أنه لا شيء يعادل المصداقية والاتزان في حياتنا، سواء كانت المصداقية في الاعتقاد، أو في الأقوال والأفعال، فهي تعبر عن كمال وجودك كإنسان.
ومن الخصال الحميدة أن يكون للإنسان موقف محدد تجاه الأشخاص والأحداث، ومن شر الخصال أن يكون الإنسان متلونا ذاو وجهين، يظهر لكل فريق أنه معهم، وهذا النوع من الناس أسوأ من المنافق! يأتي كل طائفة من الناس بما يرضيها، فيأتي هؤلاء بوجه يرضيهم، فيظهر لهم بالقول والفعل أنه منهم، ويأتي أعداءهم بوجه آخر نقيض ما كان مع الطائفة الأخرى، كي يسترضيهم، كما تجده مرة يمتدحهم ومرة يذمهم، والأدهى من ذلك بأنه يحذرك احيانا كثيرة منهم.
فكم هو وقح وقبيح ذو الوجهين، يأتيك بوجه ويتركك بوجه، جريء ولا يخجل من تصرفاته ابدا، يظهر الخير والصلاح، وإذا خلا خلا بالمعاصي القباح!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه».
ودائما ما يكون ذو الوجهين حاقدا حاسدا للناس، لا يتمنى الخير لغيره، كونه انسانا غير سويّ غريب الأطوار، وغالبا ما يبتعد عنه الاشخاص بشكل تدريجي عند اكتشافه، إلى ان يجد نفسه في النهاية جالسا وحده.
ولا عجب في ذلك؟! فهو شخص أجوف فارغ لا يملك سوى التصنع واختلاق الاكاذيب، ويعتبر من أصعب الشخصيات التي نواجهها، ولا يمكن أن يكون عند الناس أمينا، لأنه ينفث سموم شره وحسد قلبه بينهم، متملق ويعمل على إثبات وجوده بوجهين يجيد استخدامهما حسب الحاجة، ويتلذذ بهما في أذية واستفزاز الآخرين، ولديه جميع الأعذار والمبررات التي عادة ما يستخدمها لحماية نفسه.
جاحد، ناكر للمعروف، سرعان ما يتغير عليك ويتبدل.
غيور ويصبح كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، متناه في السذاجة، وغارق لحد ذقنه بالخطايا والأخطاء.
لا يرى عيوبه طبعا، وينزعج من كلمة الحق، كون جذوره متقعرة في الدناءة والمداورة، بعيد عن رحاب المروءة والنخوة، ومن غبائه أنه يظن أن من هم حوله لا يعرفون الدور الذي يقوم به، فهو كالنعام الذي يغطي وجهه في الأرض، ويعتقد ألا أحدا يراه.
كما أنه بعيد ايضا عن فهم العلاقات الراقية ومتطلباتها، لذلك دائما ما تجده يغرد خارج السرب، ويجيد تسلق الأكتاف، وجيد جدا باستغلال المواقف والظروف.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار».
لكن لا يعلم صاحب الوجهين بأن سقفه مهما علا فلا يوجد ضمانة لديمومته، بل هو عرضة للاهتزاز والوقوع في اية لحظة.
يقول الشاعر:
الله يبعدك عنا يابو وجهين
وجه لنا والوجه الآخر علينا
من اول نحسبك طيب لكن الحين
الله يرفع عنك ولا يبتلينا

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