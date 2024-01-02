يا فرحتك يا بوعمار ويا حزننا فيك!

قيل للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام): «أهناك أشد من الموت؟ قال: نعم، فراق الأحبة أشد من الموت».

أكتب لمن لا يعرفه عن قرب، ولمن يتعجب من هذا التيار الهادر من الحزن، الذي طوق قلوب المؤمنين المكلومة بصدمة الفاجعة والمفاجأة بوفاة الأخ الغالي د.سامي ناصر خليفة (بو عمار) وهو في عز قوته الفكرية، ونشاطه الحركي وعافيته البدنية، عندها يكون الفقد مؤلما، والموت خسارة كبيرة.

لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا الحكيم الخبير العليم البصير:

إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أحباؤه لكل منهم معه حكاية، ومشروع عمل، وتجربة حياة، لخصت شخصية هذا الفقيد الخلوق، أستميح منهم ان انقل بعض شذرات ما قالوه (بتصرف من واقع صحبتي معه، ومعتذرا عن ذكر الأسماء) على أمل اصدار كتاب يترجم سيرته الطيبة، يعكف بعض الإخوة على إعداده بإذن الله تعالى:

1- عرف عنه منذ عقود حمل هموم الإسلام وآماله، كان من أهل التقوى والإخلاص، شخصية مملوءة بالوعي والمثابرة والاهتمام بجمع الكلمة، سخر وقته وجهده لوحدة المسلمين عامة، وعن مدرسة أهل البيت عليهم السلام خاصة.

2- له من الشمائل والأخلاق الطيبة، صاحب فكر توافقي، يعيش هموم الناس، متواضع ويتقبل النقد، ويتجاوز عن الإساءة بقلب كبير. متيما بسيرة النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام.

3- عاش حياته رساليا، ناصرا للمظلوم في كتاباته وأفكاره وكلامه واتصالاته ومتابعاته، وضمن ذلك نصرته لأهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني، وكان مدافعا عن قضايا المظلومين ساعيا بجد للمساهمة في رفع معاناتهم واستعادة حقوقهم الانسانية. كان معطاء للفقراء ويدعو الآخرين إلى العطاء فالمحتاجون كثر، والبلاء واسع.

4- دقيق في نظرته وآرائه وتحليلاته السياسية، على النحو العلمي للأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وصولا إلى تبني الموقف الرصين المرضي لله ولرسوله.

5- يتبنى العمل وسط المتناقضات، كان همه التقارب والألفة بين المجتمع الكويتي الواحد، انطلاقا من نظريته «تفعيل المشتركات». ويحتوي بأدبياته الوحدوية الجميع، وأسس وأدار قروب «رأي وقلم»، ضم فيه عشرات من اصحاب الرأي والفكر والعمل السياسي والاجتماعي.

6- لا يتوقف عند الصعوبات والعوائق، امام اي فكرة في سبيل تحقيقها، ويطرح بإلحاح المشكلات للنقاش المفتوح، مؤمنا انه بالحوار بصبر وحكمة وتسامح يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية. ويقابلهم دائما بكلمته الجميلة «فهمتك»!

7- له نشاطه الإسلامي والوطني في العاصمة البريطانية حيث كان متصدرا للجهود الاعلامية لنصرة وطنه الكويت ضد الغزو الصدامي الغاشم.

8- أثرى الساحة بالعديد من المقالات في جريدة الراي الكويتية وغيرها من الصحف، انصبت في محاولة فهم التاريخ السياسي الحديث للكويت والمنطقة، والاصلاح السياسي للأزمات الداخلية المتعددة. ولذلك كانت رسالته في الدكتوراه بعنوان (الأحزاب السياسية الإسلامية في الكويت) وصدرت في كتاب عام 1999 م.

9- ساهم في المشاريع الخيرية على مستوى التخطيط والتنفيذ، يتلمس حاجات المجتمع بما يخدم وطنه ومواطنيه بكافة اطيافهم. فهو احد مؤسسي ورواد مسجد الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام. وكان يسعى للبدء في بناء المسجد الذي خصص له مؤخرا في المطلاع الذي اختار له اسم «مسجد خاتم الأنبياء». كذلك اشترك في تأسيس مركز اشغال لذوي الاعاقة الذهنية في الكويت، من خلال الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي».

10- لديه مشاريع حوارية كانت تجري بين قياديي وزارة الاوقاف وعلماء مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) بالكويت.

مثلما له حوارات مع بعض وكلاء ووزراء هذه الوزارة في شأن تيسير طلبات المساجد الجعفرية.

وكان رحمه الله متفاعلا جدا مع دعوة الشيخ د.عبدالله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف، وهو احد اعضاء لجنة الوحدة الوطنية فيها. وكان له تواصل مع الشيخ علي هاشم السراج من خبراء العمل الوقفي في السودان، وقد رشحه كضيف لأحد الملتقيات الوقفية الجعفرية في الكويت. ساهم في فكرة اصدار كتاب «فتية مسجد النقي» وسبل تحقيقها وأدوات تنفيذها.

11- واخيرا، هذه رسالة من د. سامي نفسه، رحمه الله تعالى، أرسلها بتاريخ 2022/5/3 يطلب فيها الدعاء للمتوفين، نقتطف منها ما يلي:

«اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين، اللهم اجمعنا بهم في جنتك».

«اللهم اغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وارحمهم واحشرهم في زمرة المتحابين فيك، واجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين».

«رحم الله ضحكات وابتسامات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال، وحديثا اشتقنا لسماعه».

«اللهم لا تحاسبهم بعدلك بل بلطفك وبفضلك وكرمك ورحمتك ومغفرتك فإنك أنت الغفور الرحيم... وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين»

ويقول في ختامها:

«فوالله لو تعلمون حجم فرحتهم حين تذكرونهم بدعوة...»!

فيا فرحتك يا بوعمار، ويا حزننا فيك!

لكن عزاءنا فيه ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): «موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة للكافر».

الفاتحة





[email protected]