((الداخلية)) في 2024

لاشك أن وزارة الداخلية حددت جملة من الأهداف وتصدت للعديد من الملفات في العام 2023 واستطاعت بجهود مخلصة ومشهود لها أن تحقق انجازات مشهودة، فعلى صعيد تطوير خدماتها نرى أن معظمها الآن ينجز دون الحاجة الى مراجعات وانتظار المواطن او المقيم لساعات طويلة، وعلى صعيد ملف المخدرات نجدها وجهت ضربات موجعة لمافيا المواد المخدرة، وأحبطت ضخ مئات من الكيلو غرامات وملايين من الحبوب المخدرة وضبط عشرات الآلاف من زجاجات المشروبات الكحولية كما بذلت جهودا مضاعفة في مكافحة تصنيع هذه الخمور محليا وداهمت وأغلقت المئات من الأوكار، وعلى صعيد المخالفين انتهجت الوزارة استراتيجية المواجهة وقامت بملاحقة المخالفين بعدما ثبت لها أن المهل التي تقدمها لهذه الشريحة لا يتم الاستفادة منها بالصورة المناسبة.الحملات التفتيشية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والمساندة المجتمعية رسالة للعمالة الوافدة بضرورة التزامهم بنظام الإقامة والعمل، وأنه لا مكان لأي متجاوز للقانون.وفي العام الماضي تبنى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مشكورا جملة من الاجراءات لتعديل التركيبة السكانية المختلة كما سمح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الاضافي.في العام 2024 باعتقادي ان وزارة الداخلية لابد وان تمضي بخطى اكثر حزما في مواصلة حربها ضد آفة المخدرات وان تساندها الجهات المعنية بتشديد الرقابة ومواجهة مشكلة العنف التي تتزايد وتظهر بأشكال مختلفة مع الوضع بعين الاعتبار ان عددا كبيرا من قضايا العنف مرتبطة بانتشار المخدرات وكذلك عدم استغلال طاقات الشباب وتركهم فريسة للفراغ. والاستمرار في ملاحقة المخالفين والضرب بيد من حديد على تجار الاقامات والذين أضروا بالكويت ضررا بالغا وان تظهر (العين الحمرا) لمن يستغل نظام الكفيل ويقوم بالاتجار بالبشر سواء مادة 18 أو 20 لما لذلك من اثر سلبي لسمعة الكويت بتصرفاته مقابل حفنة من المال، مع التوسع في إلحاق العنصر النسائي بالعمل الميداني وزيادة اعدادهن في المخافر وقطاع الأمن وأيضا أتمنى مواجهة ظاهرة الاستهتار وان تتابع وزارة الداخلية قانون تشديد العقوبات المرورية على المخالفين بحيث تكون طرقنا اكثر أمنا خاصة أن هذه الشريحة تلحق الضرر بقائدي المركبات الملتزمين بالقانون، والعمل على تغليظ العقوبات على الاشخاص الذين يعتدون على رجال الأمن لأن أي اعتداء عليهم اعتداء على هيبة الدولة، وبالتالي فإن حوادث الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة بأساليب مختلفة يمكن إرجاعها إلى ضعف العقاب المترتب على من يعتدي على رجل الأمن وإطالة أمد التقاضي.، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.آخر الكلامكل التمنيات الطيبة لوكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف لأداء مهام عمله وأقول للأخ العزيز الفريق اول أنور البرجس، كفيت ووفيت يا أبو فيصلتكريم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لوكيل وزارة الداخلية الفريق البرجس ونقله تحيات وتقدير القيادة السياسية لجهوده خلال مسيرة عطاء امتدت لأربعة عقود تكريم مستحق، اذ عمل بكل جد واخلاص في مرحلة مهمة من تاريخ وطننا الغالي. وفقه الله،

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