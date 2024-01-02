الآلة الحدباء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الآلة الحدباء سرير المتوفى، وهو النعش مستقيما أو مائلا سيان، فالطريق واحد والمكان جاهز والتراب منه خلقنا وإليه نعود، وقد وردت هذه التسمية في بيت كعب بن زهير المشهور ضمن بردته:
كل ابن انثى وان طالت سلامته
يوما على آلة حدباء منقول
وسنحمل على هذه الخشبة ويسار بنا الى قبورنا عاجلا أم آجلا بميقات لا يعلمه إلا الله وحده شئنا ذلك أم أبينا، ونعمة بالغة ان يصلى على المرء ويدعى له قبل ان يدفن، فما حال من يموت لا يعلم به أحد، وقد ظهرت رحمة الله بنا جلية بأن جعلنا نغفل عن هذا اليوم العبوس القمطرير، ولو كنا نعلم موعد الرحيل لرأيتنا سكارى وما نحن بسكارى وفي حالة يرثى لها، ولم يطب لنا زاد ولا رقاد ولا ماء، ومع ذلك فعلينا ألا نغفل عن هذا اليوم وان نعمل لدنيانا كأننا نعيش ابدا وأن نعمل لآخرتنا كأننا سنموت غدا، وقد صور لنا شاعر حاذق في بيت حكمة حال الملوك الظلمة الجبابرة وكبار الناس وعلية القوم في حال أمنهم ودعتهم وقوتهم وجبروتهم في قصورهم الفخمة الشاهقة بين الخدم والحشم يحرسهم جلاوزتهم الأشداء لا يعصونهم طرفة عين وهم في امن ودعة فقال واجاد:
باتوا على قلل الاجبال تحرسهم
غلب الرجال فما أغنتهم القلل
لم يغنهم كل ذلك شيئا، طرقهم الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات على حين غفلة فاستنزلهم من قصورهم وعزهم ومنعتهم ولم يمهلهم بل قبض أرواحهم وتركهم جثثا هامدة تعفوها الاعاصير:
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم
واستنزلوا حفرا يا بئس ما نزلوا
فكان لسان حالهم يقول (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ـ الحاقة)، فلنسارع الى رضوان الله ومغفرته بالعمل الصالح وإخلاص النية له والنهج القويم فلعل وعسى ان يشملنا الله بعفوه ورحمته، ولا تكون المغفرة إلا بالطاعة وأداء ما فرض الله علينا، ودمتم سالمين.
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