الآلة الحدباء سرير المتوفى، وهو النعش مستقيما أو مائلا سيان، فالطريق واحد والمكان جاهز والتراب منه خلقنا وإليه نعود، وقد وردت هذه التسمية في بيت كعب بن زهير المشهور ضمن بردته:كل ابن انثى وان طالت سلامتهيوما على آلة حدباء منقولوسنحمل على هذه الخشبة ويسار بنا الى قبورنا عاجلا أم آجلا بميقات لا يعلمه إلا الله وحده شئنا ذلك أم أبينا، ونعمة بالغة ان يصلى على المرء ويدعى له قبل ان يدفن، فما حال من يموت لا يعلم به أحد، وقد ظهرت رحمة الله بنا جلية بأن جعلنا نغفل عن هذا اليوم العبوس القمطرير، ولو كنا نعلم موعد الرحيل لرأيتنا سكارى وما نحن بسكارى وفي حالة يرثى لها، ولم يطب لنا زاد ولا رقاد ولا ماء، ومع ذلك فعلينا ألا نغفل عن هذا اليوم وان نعمل لدنيانا كأننا نعيش ابدا وأن نعمل لآخرتنا كأننا سنموت غدا، وقد صور لنا شاعر حاذق في بيت حكمة حال الملوك الظلمة الجبابرة وكبار الناس وعلية القوم في حال أمنهم ودعتهم وقوتهم وجبروتهم في قصورهم الفخمة الشاهقة بين الخدم والحشم يحرسهم جلاوزتهم الأشداء لا يعصونهم طرفة عين وهم في امن ودعة فقال واجاد:باتوا على قلل الاجبال تحرسهمغلب الرجال فما أغنتهم القلللم يغنهم كل ذلك شيئا، طرقهم الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات على حين غفلة فاستنزلهم من قصورهم وعزهم ومنعتهم ولم يمهلهم بل قبض أرواحهم وتركهم جثثا هامدة تعفوها الاعاصير:واستنزلوا بعد عز من معاقلهمواستنزلوا حفرا يا بئس ما نزلوافكان لسان حالهم يقول (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ـ الحاقة)، فلنسارع الى رضوان الله ومغفرته بالعمل الصالح وإخلاص النية له والنهج القويم فلعل وعسى ان يشملنا الله بعفوه ورحمته، ولا تكون المغفرة إلا بالطاعة وأداء ما فرض الله علينا، ودمتم سالمين.

MENAFN02012024000130011022ID1107678893