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بعد سلسلة من الهزائم.. برمنغهام يقيل روني

1/2/2024 11:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر نادي برمنغهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة)، إقالة واين روني من تدريب الفريق.

وحقق مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق انتصارين فقط في 15 مباراة قاد فيها برمنغهام عقب تعيينه المثير للجدل في أكتوبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مشجعو الفريق طالبوا بإقالة روني بعد خسارته صفر - 3 أمام ليدز يونايتد في أول أيام العام الجديد

وذكر بيان للنادي :"فك برمنغهام سيتي شراكته مع واين روني ومدرب الفريق الأول كارل روبنسون.

وأضاف البيان :" رغم بذلهما أقصى جهد لهما، لم ترتق النتائج لمستوى التوقعات التي تم توضيحها من البداية. لذلك، يشعر مجلس الإدارة أن تغيير الجهاز الفني في مصلحة الفريق".

وقال جاري كوك الرئيس التنفيذي :"ملتزمون بفعل ما هو ضروري لجلب النجاح لبرمنغهام".

وأضاف :"لسوء الحظ، فإن وقت روني معنا لم يسر كما كان مخططا له، وقررنا المضي قدما في اتجاه آخر".

وأردف :"البحث عن خليفة لروني سيبدأ بشكل فوري، وسنبلغ المشجعين بالتحديثات عندما تكون لدينا أنباء جديدة".

وكان برمنغهام- الذي يتواجد في المركز العشرين حاليا- يحتل المركز السادس عندما تم تعيين روني من قبل المجموعة الجديدة المالكة للنادي، خلفا لجون ستيسي، مدرب الفريق السابق صاحب الشعبية الكبيرة.

وتولى ستيسي تدريب الفريق لمدة 15 شهرا سابقة، ونجح في قيادة النادي للنجاة عن الهبوط.

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