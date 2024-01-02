النشامى يبدأ تدريباته في الدوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة قطر وديا ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
وأجرى المنتخب مساء اليوم الثلاثاء ، أولى تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة. وبصفوف مكتملة، بعد التحاق يزن النعيمات بوفد المنتخب في قطر.
وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني(يناير) الحالي، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.
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