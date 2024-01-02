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النشامى يبدأ تدريباته في الدوحة

1/2/2024 11:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة قطر وديا ضمن التحضيرات لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
وأجرى المنتخب مساء اليوم الثلاثاء ، أولى تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة. وبصفوف مكتملة، بعد التحاق يزن النعيمات بوفد المنتخب في قطر.
وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني(يناير) الحالي، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.

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