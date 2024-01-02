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أنشيلوتي يرفض الحديث عن إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

1/2/2024 11:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تهرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من الرد على سؤال بشأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءا من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.
ويرتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية، وسبق أن كشفت العديد من التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، سيجري مكالمة جديدة مع النجم الفرنسي، خلال الأسبوع الأول من العام 2024.
وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الميرنجي وريال مايوركا، في الليجا، عما إذا كان مبابي سينضم إلى ريال مدريد في العام الحالي، فأجاب: "لا تعليق، يجب أن تعلم أننا لا نتحدث عن ذلك".
وأضاف: "حاليا لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر. إننا نفتقد اثنين من لاعبي الدفاع المهمين للغاية، لكن لدينا اثنين آخرين نثق فيهما كثيرا، روديجر وناتشو، كما يمكن لتشواميني وكارفاخال تقديم أداء جيد في حالات الطوارئ".
وسئل هل قرار عدم دخول السوق الشتوية غير قابل للتغيير؟ فأجاب المدرب الإيطالي: "أكرر. نعم، لن نوقع مع أحد".
وباستثناء موسمه الأول مع ريال مدريد، يعد شهر كانون الثاني (يناير) بمثابة الكابوس لأنشيلوتي، لا سيما وأنه يتزامن مع استئناف نشاط البطولات بعد توقف عطلة أعياد الميلاد.
فمن هزائم أمام فالنسيا أو خيتافي في الليجا، إلى إقصاء من ثمن نهائي كأس الملك، أو خسارة لقب كأس السوبر الإسباني الأخير على يد الغريد التقليدي برشلونة، كلها أمثلة على مدى الود المفقود بين المدرب الإيطالي المخضرم وأول شهور العام الجديد.
ولا شك أن المدرب الذي جدد لتوه ارتباطه بالفريق الملكي حتى حزيران (يونيو) 2026، ليفسد بذلك كل مخططات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الذي كان ينوي استقطابه بنهاية هذا الموسم لقيادة "السيليساو"، يضع هذا الأمر جيدا في اعتباره وهو يستعد لخوض أول فصول 2024، بداية من مواجهة مايوركا في الجولة الـ19، ثم أراندينا في كأس الملك، ومن بعدهما الحدث الأهم وهو كأس السوبر الإسباني في السعودية، والبحث عن أول ألقاب العام الجديد.
وباسترجاع النتائج السيئة لأنشيلوتي مع الميرينجي في كانون الثاني (يناير)، فإن الاستثناء الوحيد سيكون في أول مواسمه مع الفريق في (2013-2014)، عندما بدأ المدرب الإيطالي بسلسلة انتصارات على مدار 8 مباريات، بواقع 4 في كأس الملك، ومثلها في بطولة الدوري، ودون تلقي أي هدف في كل هذه المباريات.
إلا أن الصورة كانت مختلفة تماما في العام الذي شهد بداية النهاية لحقبة الإيطالي المخضرم مع الفريق الملكي، حيث كانت البداية لخسارة تاريخية في "المستايا" على يد فالنسيا، والتي أنهت مسيرة رائعة من الانتصارات على مدار 22 مباراة.
وتركت هذه الخسارة آثارها على دربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو في كأس الملك، حيث كانت الخسارة الثانية تواليا في بداية العام على ملعب "فسينتي كالديرون" بثنائية نظيفة، وهو ما جعل مهمة التأهل في مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" أشبه بالمستحيلة، وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين، ومن ثم توديع البطولة من دور الـ16.
وبالطبع تسببت هذه النتائج في هزة داخل أروقة النادي الملكي، وتسببت في الإطاحة بأنشيلوتي من منصبه.
ورغم مرور سبع سنوات، وبعد العودة غير المنتظرة لـ"كارليتو" مع بداية الموسم 2021-2022، إلا أن لعنة كانون الثاني (يناير) واصلت ملاحقة صاحب الـ64 عاما، حيث سقط الفريق في زيارته لملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، معقل الجار المدريدي خيتافي، بهدف في أول مباريات العام الجديد آنذاك 2022.
هذا بالإضافة لتعثر آخر مفاجئ في قلب البرنابيو بتعادل إيجابي بهدفين أمام إلتشي، ليفقد الفريق معها 5 نقاط في مشوار الليجا مع بداية العام.
وبينما كانت المسيرة مبهرة في كانون الثاني (يناير) 2014 بثمانية انتصارات متتالية، ودون اهتزاز شباكه بأي هدف، كان الوضع مغايرا تماما في بداية العام 2022، حيث استقبل أهدافا في مبارياته السبعة في هذا السهر، وحتى في مباراة الكأس أمام "المغمور" ألكويانو.
ولم تكن بداية العام الماضي باستثناء، فمع العواقب التي خلفتها مشاركة المنتخبات المختلفة في أول كأس عالم يقام في الشتاء (قطر 2022)، دفع الفريق ثمن التراجع البدني الكبير للاعبيه، لتبتعد بطولة الليجا التي كان يحمل لقبها بخسارة أمام فياريال، ثم تعادل وسط أنصاره ضد ريال سوسييداد.
ولم تساعد بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية على تهدئة أزمات الريال، بل إن خسارة اللقب على يد الغريم الأزلى البرسا، زادت من تعقيد المشهد.
وإزاء حالة الود المفقود بين أنشيلوتي وشهر كانون الثاني (يناير)، يأمل المدرب الإيطالي في أن تكون بداية 2024 مغايرة، مثلما كان الحال في ولايته الأولى في 2015. -(وكالات)

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