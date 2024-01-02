إصابة مزعجة لجيفرسون.. غياب أردني عن بطولة دبي.. إغلاق باب التسجيل لألعاب الشارقة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"صقور الأردن" يغيب عن بطولة دبي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، تقديم موعد انطلاقة النسخة 33 من بطولة دبي الدولية، المقرر عقدها في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الإماراتي، لتقام بالفترة من 19 إلى 28 كانون الثاني (يناير) الحالي بمشاركة فرق؛ الرياضي وبيروت اللبنانيين والمنتخب الإماراتي وسترونج جروب الفلبيني وسلا المغربي والأهلي الليبي والزمالك المصري والدفاع الجوي العراقي وغيرها من الفرق.

ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن المنتخب الوطني لن يشارك في البطولة الدولية، لكونها لا تخدم طموحات التحضير للمرحلة المقبلة، والتي يستعد فيها "صقور الأردن" لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "الصقور" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

شتات ينجز دورة المدربين

أنهى لاعب كرة السلة ومدرب فريق نادي شباب بشرى للناشئين، يوسف شتات، مشاركته في دورة الدراسات الدولية للمدربين العرب، والتي اختتمت مؤخرا في "القاهرة"، وذلك على هامش استضافة مصر لفعاليات النسخة 25 من البطولة العربية للرجال.

وشهدت الدورة مشاركة واسعة لعديد المدربين الشباب من مختلف الدول العربية؛ حيث حاضر في الدورة اللبناني فؤاد أبو شقرة مدرب المنتخب الليبي والتونسي منير بن حبيب مدرب المنتخب الإماراتي والمصري أشرف توفيق مدرب سبورتينغ المصري والألماني بيتر شومرز مدرب المنتخب الكويتي ونادي الكويت.

إصابة قوية لجيفرسون

قامت إدارة نادي تروبانج جيجا الفلبيني، باستبدال مجنس المنتخب الوطني رونديه جيفرسون، بشقيقه راهلير، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال انتصار فريقه أمام نادي تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز، في لقاء أقيم يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وغاب جيفرسون عن المباراة التي خسرها فريقه أمام بارانجاي جينبرا (78-86) يوم 25 من الشهر الماضي أيضا في بطولة الكأس، حيث قال مدرب الفريق جوجو لاستيموسا في تصريحات أبرزتها صحفية "ديلي غارديان" البريطانية: "لم يعد جيفرسون قادرا على اللعب بكامل قوته، إنه يواجه صعوبات كبيرة في تحريك رقبته ويتألم بشدة إذا حاول الإستدارة جانبا"، مؤكدا أن طبيب الفريق شدد على ضرورة عدم التسرع في معالجة إصابات كهذه، في ظل خطورة تأثيرها على الحبل الشوكي ومفاقمة الإصابة.

22 فريقا بدوري الناشئين

اعتمد اتحاد كرة السلة، مشاركة 22 فريقا في بطولة دوري الناشئين تحت 14 عاما للموسم 2023، والذي ينطلق في 16 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تم تقسيم الفرق على أربع مجموعات بالمناصفة بين محافظتي العاصمة والشمال.

وتضم المجموعة الأولى عن أندية العاصمة، فرق: الرياضي والإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان والأهلي والمقاولون، كما تضم المجموعة الثانية فرق: اتحاد عمان والأرثوذكسي ونجوم الإنجليزية والجبيهة ونجوم الأردن ونجوم الرياضي.

وتضم المجموعة الثالثة عن أندية الشمال، فرق: كفريوبا وغزة هاشم وبيت ايدس ودير أبي سعيد والمفرق، كما تضم المجموعة الرابعة فرق: الجليل وشباب بشرى وجرش وكفر راكب و"الحسين المفرق".

وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، والتي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل من مرحلتين بعد توزيع الفرق على مجموعتين.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة "قبل النهائي"، حيث تلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل لتحديد طرفي النهائي، الذي يقام من 5 مباريات مفترضة يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات على "الميدالية البرونزية".

إغلاق باب التسجيل لـ"دورة الشارقة"

أغلقت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، باب التسجيل للدورة التي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، مع اعتمادها ثماني ألعاب، وهي: كرة السلة، كرة الطاولة، كرة الطائرة، القوس والسهم، الكاراتيه، الرماية، المبارزة، وألعاب القوى.

ويتأهب فريق شباب الفحيص للدفاع عن لقبه التاريخي بلعبة كرة السلة -والذي توج به في النسخة السادسة من البطولة التي أقيمت العام 2020، عقب فوزه على فريق سبورتنغ المصري بنتيجة (61-59) في المشهد الختامي- بانتظار الإعلان عن قوائم الفرق المشاركة.

لقاء مرتقب مع أندية الشمال

ينتظر أن تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، اجتماعا مع ممثلي أندية الشمال في مقر نادي شباب بشرى صباح اليوم، وذلك لبحث الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة أجندة العام الجديد وملف دوري الفئات العمرية.

ويأتي هذا اللقاء الودي، في إطار حرص أعضاء الاتحاد، على الاطلاع بهموم أندية الشمال وبحث سبل الارتقاء باللعبة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه العادي مطلع الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة البطولات الجديدة على مستوى الرجال وملف المنتخبات الوطنية.



8 فرق بـ"سلة الناشئات"

تنطلق الثلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) الحالي، منافسات بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة للموسم 2023، بمشاركة ثمانية فرق.

وقسمت الفرق الثمانية على مجموعتين؛ حيث تضم المجموعة الأولى فرق، الفحيص (حامل اللقب) والأهلي ونجوم الأرثوذكسي والأقصى، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، نجوم الأردن والأرثوذكسي والإنجليزية وجرش.

وتلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، التي تقام وفقا للنظام ذاته من أجل ترتيب المراكز، ثم يلتقي بعد ذلك الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن المرحلة الثالثة، والتي تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويتأهل للنهائي من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

ويقام الدور النهائي من خمس مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويظفر بالبرونزية من يسبق منافسه في تسجيل انتصارين.







