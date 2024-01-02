Wednesday, 03 January 2024 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حراك رياضي عجلوني يبشر بعام جديد زاخر بالإنجازات

1/2/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عجلون- شهدت محافظة عجلون في الأيام الأخيرة من العام 2023، حراكا رياضيا لافتا، يبشر بعام جديد زاخر بالإنجازات في مختلف الألعاب وعلى جميع الصعد.
ونشطت أندية المحافظة، خاصة عجلون وكفرنجة وعنجرة، في حراكها الرياضي المتميز، أملا في أن يكون العام 2024، فرصة لتتويج هذه الجهود بنتائج لافتة، تجسد حجم المواهب الرياضية المتواجدة في المحافظة، والتي تحتاج فقط إلى مزيد من الدعم، حتى تفرض نفسها على صعيد الرياضة الأردنية وفي المنتخبات الوطنية.
نادي كفرنجة مهد كرة اليد في المحافظة، نجح قبل أيام قليلة وفي أواخر العام 2023، من العودة لمكانه الطبيعي في دوري الدرجة الأولى، عندما تصدر دوري الدرجة الثانية عن جدارة واستحقاق، وبالتالي العودة لدوري الأولى، بحثا عن لقب تاريخي يجسد شعبية هذه اللعبة في مدينة كفرنجة خاصة ومحافظة عجلون عامة.
وتسعى إدارة النادي برئاسة عماد فريحات، لتوفير الدعم لفريق اليد في منافسات دوري الأولى، لتحقيق نتائج جيدة، وتقديم مستويات لافتة، تؤكد جدارة أكثر من لاعب في الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الأول.
كما بدأ النادي تحضيراته لتوفير دعم مادي لفريق كرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، والذي نجح في أحد المواسم في الصعود لدوري الدرجة الأولى، في مؤشر على توفر المواهب القادرة على تحقيق حلم الشارعين "الكفرنجاوي والعجلوني"، بمشاهدة فريقها تلعب في دوري المحترفين.
أما نادي عنجرة، فقد باشر مشروعه بإنشاء مقر جديد للنادي، ضمن مواصفات جيدة، تليق بأبناء هذا النادي الباحثين عن التميز، خاصة في لعبتي كرة القدم والسلة.
وبدأ العمل فعليا في إنشاء مقر النادي، الذي سيضم العديد من المرافق التي تساعد في تطوير فرق النادي، وتوفر الظروف الملائمة للاعبين، بحثا عن التفوق واللعب في أعلى المستويات.
وسبق لنادي عنجرة برئاسة وصفي الزغول، وأن قدم مستويات متميزة في المنافسات المحلية خاصة على صعيد كرة السلة، حيث نافس هذا النادي كبار الأندية المحلية المتمرسة في هذه اللعبة، في تجسيد حقيقي لبراعة المواهب في محافظة عجلون.
أما نادي عجلون، فقد بدأ العام الجديد بخطوات عملية تتمثل في رفع نسبة الاهتمام بفرق الفئات العمرية في لعبة كرة القدم، خاصة وأن فريق سن 19، حقق إنجازات تمثلت باللعب في دوري المحترفين، في إنجاز غير مسبوق للكرة العجلونية.
ويعتبر نادي عجلون هو النادي الوحيد في المحافظة الذي تبنى الكرة النسوية، من خلال تشكيل فريق أول وفرق فئات عمرية، تشارك حاليا في المنافسات التي ينظمها اتحاد الكرة، وهو ما دفع إدارة النادي برئاسة رجائي الصمادي، إلى رفع نسبة الاهتمام بالكرة النسوية، وفرق كرة القدم لفئة الرجال، بحثا عن التميز في العام 2024، إلى جانب البحث عن التميز في لعبة كرة الطاولة التي يشارك نادي عجلون في بطولاتها.
وأجمع القائمون على الرياضة العجلونية في تصريحات لـ"الغد"، على أن طموحاتهم في العام 2024، تتمثل في تحقيق الإنجازات، والعمل على رفع مستوى الرياضة في المحافظة، وتأكيد توفر المواهب التي تحتاج فقط إلى الدعم والرعاية للوصول إلى مراتب متقدمة.
ويكشف المتحدثون، أن المشكلة الكبيرة والعائق الدائم الذي يحد من تحقيق الطموحات، يتمثل في شح الموارد المالية، وغياب الداعمين والرعاة، متمنين أن يهب رجالات المحافظة ومؤسساتها في دعم أندية المحافظة، ليكون العام 2024 شاهدا على إنجازات جديدة.

MENAFN02012024000072011014ID1107678887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث