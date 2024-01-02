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حراك اتحادي لمساعدة المحترفين على مواجهة الأزمة المالية

1/2/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تفيد المعلومات بأن حراكا في اتحاد كرة القدم، لمساعدة أندية المحترفين لمواجهة أزمتها المالية الخانقة التي تهدد مسيرة هذه الأندية خلال المرحلة المقبلة.
وتنتظر أندية المحترفين، مبادرة من اتحاد كرة القدم لحل جزء من الصعوبات التي تواجهها في استكمال مسيرة المشاركة بالموسم الحالي، وفق ما أكده أحد رؤساء الأندية في تصريح لـ"الغد" حول هذا الموضوع.
وبين رئيس النادي، أن هناك مؤشرات إيجابية على تفهم الاتحاد للصعوبات المالية في ظل عدم وجود شركة رعاية للدوري واستلام الإدارات أكثر من 90 % من مستحقاتها.
ويتباحث رؤساء الأندية في اجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة، حول الأزمة المالية الخانقة، ودراسة أفضل الطرق للتواصل مع اتحاد الكرة، خصوصا أن فترة التوقف الطويلة وضعت الأندية في مواجهات يومية مع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المطالبة بصرف مستحقاتها التي لم تحصل عليها منذ أشهر.
وترى الأندية، أن الاتحاد ساهم في تعميق الصعوبات المالية من خلال فترات التوقف الطويلة خلال المرحلة الماضية، بتنسيب من المدير الفني المغربي الحسين عموتة.
وشكل الدعم المالي السخي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاتحاد الكرة، عاملا إضافيا لزيادة ضغط الأندية على الاتحاد ومطالبته بتخصيص جانب بسيط من هذا الدعم المقدم إليها.
وحسب مصدر مطلع قريب من اتحاد الكرة، فإن الجهود مستمرة في إيجاد حل لموضوع الشركة الراعية، وهناك العديد من التصورات التي تبحثها اللجنة التنفيذية للاتحاد للتخفيف عن الأندية وتحقيق تطلعات الارتقاء بكرة القدم الأردنية، من خلال العمل على محاور رئيسية عدة، في مقدمتها توسيع مصادر الدخل، والارتقاء بالاستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وقطاع الفئات العمرية، وتطوير العمل الإداري.
وتأمل الأندية، بأن تساهم الدراسة الشمولية التي أعدها الاتحاد للواقع الفني لكرة القدم الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا"، في معرفة أوجاع وهموم منظومة الكرة الأردنية وخصوصا في الجانب المالي والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بسرعة وقبل انطلاق مرحلة الإياب من دوري المحترفين، حيث إن احتياجات المنظومة وسبل تطويرها حاضرة أمام الجميع، ونقاط القوة والضعف معروفة.
وترنو إدارات الأندية، من أن ينعكس توسيع أنشطة الاتحاد التسويقية، واستثمار استضافة وتنظيم البطولات والمباريات "النوعية"، كاستضافة المنتخب الإسباني" في تعزيز دعم الأندية وتخفيف العجز المتراكم.
وتطرق رؤساء الأندية، إلى أهمية دعم القطاع العام لخطط وبرامج وأنشطة الأندية في ظل عدم تجاوب القطاع الخاص في ظل الظروف المالية الصعبة.

MENAFN02012024000072011014ID1107678886

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