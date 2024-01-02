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9 لاعبين يحق لهم تمثيلالتايكواندو ببطولتي العرب والفجيرة

1/2/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - سجل اتحاد التايكواندو 9 لاعبين، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الرابعة المفتوحة للتايكواندو (عيار نجمة) التي ستنطلق بداية الشهر المقبل، في مدينة الفجيرة الدولية، وفي بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين) التي ستنطلق 7 الشهر المقبل، بنتظيم من الاتحادين العربي والإماراتي للتايكواندو، وبإشراف الاتحاد الدولي.
وأعلن الاتحاد الدولي يوم أمس أسماء المشاركين في البطولتين، حيث يمثل منتخبنا كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمود الطرايرة ونتالي الحميدي وراما أبو الرب ورهام الجلاد، بانتظار اسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب فعليا في الفجيرة، وفق اختيارات الجهاز الفني.
وتتيح بطولة كأس العرب والفجيرة الدولية للاعبين المشاركين لتحسين تصنيفهم الدولي ووفقا لتعليمات بطولة كأس العرب تقام المباريات على نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
كما سيتم تطبيق قانون المنافسات الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو وفقا لأخر تعديلاته التي أقرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي (أفضل 3 جولات)، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين ودقيقة استراحة ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف ودقيقة استراحة ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة).
ويتم احتساب الترتيب العام للبطولة بنظام النقاط (نقطة واحدة للمشاركة) بعد تخطي عملية الميزان ونقطة واحدة للفوز سواء خلال المباراة أو عن طريق القرعة و 7 نقاط للميدالية الذهبية ، و3 نقاط للميدالية الفضية، ونقطة واحده للميدالية البرونزية .
وتحسب النتائج العامة للبطولة للترتيب العام فئة المنتخبات والترتيب العام للبطولة لفئة الندية والترتيب العام للبطولة للدول حيث يتم احتساب جميع النقاط التي تحصلت عليها الفرق والمنتخبات مجتمعة لكل دولة، كما يلتزم الاتحاد العربي بشكل صارم بتعليمات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات والعقاقير وسوف يقوم بتوقيع العقوبات المناسبة تجاه المتنافسين الذين يثبت تناولهم لمنشطات أو عقاقير.
وسوف يقوم الاتحاد الدولي بعمل فحوصات عشوائية للمتنافسين المشاركين وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة تتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للإجراءات العقابية.

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