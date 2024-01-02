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النشامى يبدأ رحلة قطر بحثا عن تصحيح المسار

1/2/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، في أولى خطوات رحلته للمشاركة في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال فترة الـ10 من الشهر الحالي، وحتى 12 الشهر المقبل.
ووصل منتخب النشامى إلى الدوحة يوم أمس، قبل أن يجري الفريق تدريبا مسائيا خفيفا، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يسعى فيها المنتخب إلى تصحيح المسار، بعد عثرات كثيرة تعرض لها خلال المرحلة الماضية، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة.
ويخوض المنتخب مباراة ودية مع نظيره القطري بعد غد، قبل أن يخوض مباراة ودية ثانية مع منتخب اليابان يوم 9 من الشهر الحالي، في آخر "بروفة" للنشامى، قبل استهلال مشواره في كأس آسيا، بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.
ويأمل المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة، بالاستفادة من وديتي قطر واليابان، بحثا عن تشكيلة مثالية قادرة على الذهاب بعيدا في النهائيات الآسيوية، في ظل تأكيدات عموتة خلال حديثه لوسائل الإعلام يوم الاحد الماضي، أن طموح المنتخب في نهائيات كأس آسيا يتمثل في بلوغ أدوار متقدمة، موضحا أن المرحلة المقبلة، تتمثل في تصحيح الأخطاء والصعوبات التي مر بها الفريق مؤخرا، وأن القائمة المختارة هي الأكثر جاهزية لخوض البطولة، مؤكدا، ضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين الوديتين أمام المنتخبين القطري والياباني.
ويأمل الشارع الرياضي، بأن ينجح عموتة بتعويض إخفاقاته في المرحلة الماضية التي شهدت 5 خسائر وتعادلين، قبل فوز معنوي على المنتخب الأولمبي.
واكتملت صفوف النشامى في تدريباته بقطر بعد التحاق اللاعب يزن نعيمات بزملائه في المنتخب الذي حظي باستقبال مميز من اللجنة المنظمة للبطولة وأفراد من الجالية الأردنية.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
من جانبه، يبحث المنتخب القطري بقيادة المدير الفني الإسباني ماركيز لوبيز، عن تحقيق فوز معنوي على النشامى، في آخر المحطات التحضيرية قبل المشاركة في البطولة، وحرص لوبيز على الاجتماع باللاعبين بعد الفوز على منتخب كمبوديا في المباراة الودية الأخيرة، وبين الأخطاء التي ظهرت وسيعمل على تصويبها خلال مباراة النشامى.
وتضم قائمة المنتخب القطري كلا من اللاعبين: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر، مشعل برشم، المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، أحمد الجانحي، أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير ، يوسف عبد الرزاق. إضافة إلى استدعاء اسماعيل محمد ومعه خالد محمد، للانضمام إلى معسكر العنابي، بعد إصابة اللاعبين أسامة الطيري ومحمد مونتاري خلال المباراة أمام منتخب كمبوديا.

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