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الباحث شبلول يسرد كيف وردت الروائح في الأدب العربي؟

1/2/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يخبرنا العلم أن لكل إنسان بصمة لرائحته المميزة التى ينفرد بها وحده دون سائر البشر أجمعين، في كتاب "الروائح" للباحث والإعلامي والروائي المصري أحمد فضل شبلول، والصادر عن دار "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن.
كما يخبرنا بأن هناك علاقة وثيقة بين الشم والذاكرة لم تفهم بعد من قبل العلماء، ويقدم الباحث استطلاعا مهما للروائح عند العرب وكيف وردت الروائح في الأدب العربي.
يستعرض المؤلف استخدامات الروائح، حيث تستخدم في مجالات متعددة منها: في الحياة العامة وفي المجالات الزراعية المجالات الصناعية وفي المجالات وفي المجالات العسكرية، وصولا إلى ما يسمى ببصمة الرائحة.
تحت عنوان "ما الرائحة"، يوضح المؤلف أن هناك روائح نعرفها على الفور رغم أننا قد لا نكون رأينا المسبِّب لها، مثل "النفتالين" الذي يعد من أقوى الروائح، له جسم أبيض لامع متبلر ذو رائحة قوية ونفاذة، ويستخدم في صنع المواد الملونة، وفي مكافحة العت، مبينا أن الشم من أبسط وسائل تمييز الأشياء دون رؤيتها. وكل ما حولنا من أشياء له رائحته المميزة التي يمكن التعرف عليه عن طريقها، لكن حاسة الشم الآدمية لا تستطيع تمييز كل هذا الكم من الروائح؛ فمعظم الفقاريات ذات حاسة شم أقوى من الإنسان، وهي تستخدمها في البحث عن طعامها والتعرف على أعدائها ووليفها؛ لذلك كان على الإنسان الاستعانة ببعض هذه الحيوانات في بعض الأحيان؛ لرصد الروائح التي يعجز عن رصدها (الكلاب مثلا).
ويشير شبلول إلى أن العلماء يعتقدون أن هناك سبع روائح أساسية فقط يتركب منها كل الروائح الأخرى (مثلها مثل الألوان الأساسية، وهي: الأرزق والأحمر والأصفر)، لكنهم لم ينجحوا بعد في تحديدها، وتتوالى التجارب العلمية في هذا الشأن، في محاولة للوصول إلى ما يعرف بـ"الشم المرئي"، وتعتمد تلك التقنية على فكرة التغير اللوني الذي يحدث في مجموعة من الصبغات عند تعرضها لبخار المواد الكيميائية المختلفة، أي للروائح.
ولكن، هل تختلف رائحة الشيء الواحد من إنسان إلى آخر، بمعنى أنني أشم رائحة الخل، بينما الرائحة نفسها يشمها شخص آخر بطريقة أخرى، فيقول إن تلك الرائحة ليست رائحة الخل، وإنما رائحة النعناع، بينما يرى ثالث أنها رائحة المشمش.. وهكذا؟.
يرى المؤلف أن الإجابة تكمن في الطريقة التي تشفر بها خلايانا العصبية تلك الرائحة. فمن الشائع أن ندرك رائحة واحدة تهيمن على أخرى. ذلك نتيجة اختلاف خلايانا العصبية في "عملية تفسير الرائحة"، وفق أستاذ العلوم البيولوجية في كولومبيا ستيوارت فيريستين. لكن السؤال ما يزال مطروحا، هل الرائحة التي أشمها أنا غير الرائحة التي يشمها شخص آخر للشيء نفسه؟
لو حدث هذا -ونحن نشم مئات الروائح يوميا- لفسدت الآراء وتعارضت حول الواقع حولنا، وبالتأكيد هناك إجماع شمي ما على رائحة معينة، وخاصة بالنسبة للروائح الكريهة، أو التي تحمل ضررا ما. فقد يشم شخص رائحة عفونة طعام ما، على أنها رائحة طيبة ويبدأ في تناول هذا الطعام، فيصاب بنوع من أنواع التسمم.
ويقول شبلول، إن الدراسات العلمية وجدت أنه عندما نشم رائحة ما، تنقل الخلايا العصبية الحسية الشمية الأنفية إلى الدماغ نمطًا للإشارات أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا. ويتم تضخيم استجابات الخلايا العصبية الفردية داخل التجويف الأنفي أو إضعافها حال وجود روائح أخرى، وهو الأمر الذي يفسر الإدراك الشائع لرائحة واحدة في خليط من الروائح، كما تشير الدراسة إلى أن ذلك الأمر يحدث داخل الأعضاء الحسية الطرفية الموجودة في الأنف، وليس داخل الدماغ، وأن "إنجاز تلك المهمة يتطلب من الأنف استخدام عائلة كبيرة من المستقبِلات تسمى G، وتقترن ببروتينات GPCRs التي يتم التعبير عنها في الخلايا العصبية الحسية المتخصصة الواقعة في التجويف الأنفي".
ويتحدث الباحث عن أنواع الروائح؛ حيث تتميز الروائح فيما بينها باختلاف صفاتها وتراكيبها ومصادرها وهي "الروائح العطرة: كالعطور والمسك والعنبر والبخور، الروائح المنعشة: كالأكسجين والكحول والبصل"، "الروائح المخدرة: روائح المشتقات النفطية (الغاز، البنزين، الكيروسين، المازوت)"، "الروائح الواخزة: روائح الخردل والفلفل، الروائح الكريهة: كالمواد المتعفنة أو المصنعة الفاقدة الصلاحية أو نواتج التفاعلات، الروائح السامة: كالفوسجين وغيره، استخدامات الروائح".
ثم يتحدث المؤلف عن استخدام هذه الروائح في مجالات متعددة منها: "في الحياة العامة: تستخدم لأغراض شخصية كالعطور والصابون والمنظفات والمحافظة على الملابس كالنفتالين، (لم تكن هدى إسماعيل بدينة، كانت تستحم مرتين في اليوم على الأقل، الماء يسيل على جسدها الناعم وينساب فرحا كاسحا للصابون ذي الرائحة النافذة والشامبو المستورد، كانت تستخدم زيوتا عطرية خاصة بالمنطقة الحساسة، وترش بودرة المسك في أماكن مختلفة من جسدها)، في المجالات الزراعية: تستخدم النباتات التي تطلق روائح لجذب الحشرات مثل النحل لإنتاج العسل، في المجالات الصناعية: تستخدم الروائح في التفاعلات الكيمياوية. مثل كبريت الهدروجين، في المجالات الطبية: تستخدم في غرف العمليات الطبية كالأكسجين والكحول، في المجالات العسكرية: تستخدم في الأسلحة كالقنابل المسيلة للدموع والدخانية والسامة".
وفي خاتمة الكتاب، يقول شبلول، نستطيع أن نذكر أن مصادر الروائح تكون عادةً مرتبطة بالكائنات الحية أو بنواتج التفاعلات الحيوية (البيولوجية) أو الكيمياوية أو التخمرية وغيرها، حيث تتنوع هذه الروائح بتعدد مصادرها وهي المصادر الطبيعية، وتنقسم إلى: "المصادر الطبيعية النباتية: وهي الروائح الناتجة والمشتقة من أصل نباتي، كالروائح الزهرية مثل الورد والياسمين والبنفسج وغيرها، والروائح الورقية مثل الريحان والطيوَن والشرِببو والنعناع، والروائح الثمرية مثل البرتقال والليمون والبطيخ والشمام، والروائح البصلية مثل البصل والثوم، وروائح الأغصان وبقايا الجذور ومخلفات النباتات المتعفنة وغيرها".
أما المصادر الطبيعية الحيوانية فهي: "الروائح الناتجة والمشتقة من أصل حيواني مثل المسك والعنبر أو لجوء بعض الحيوانات إلى إطلاق روائح في حالات الشعور بالخطر أو أثناء فصول السنة من أجل اللقاح والتكاثر والروائح الناتجة عن البيض والأجبان والخمائر واللحوم الفاسدة والأسماك وجثث الحيوانات ومخلفاتها.. وغيرها".
والمصادر الطبيعية الإنسانية "هي الروائح الناتجة عن المخلفات الإنسانية، مثل البول والبراز ورائحة الفم واللثة والمعدة والإبطين والقدمين ورائحة الدم والفضلات والنفايات وتفسخ الجثث"، أما المصادر الصناعية، فهي الروائح الناتجة عن التفاعلات الكيمياوية صناعيا مثل "مصافي النفط والمصانع ومعامل الجص والإسمنت والغازات الناتجة عن الاحتراق والانبعاثات من وسائل النقل والنفايات ومكبات القمامة وغيرها".

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