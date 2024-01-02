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العدد 343 من مجلة وسام.. باقة منوعة من القصص والقصائد

1/2/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن وزارة الثقافة العدد 343 من مجلة الأطفال الشهرية "وسام"، وفيه نقرأ العناوين: "أميرة الظلام الوردية"، "الطفلة والبيت المهدوم"، "اعتذار وردة"، "البطل الحقيقي"، إضافة إلى العديد من مواد العدد المسلية ومشاركات أصدقاء المجلة من الأطفال والكتاب.
وحملت زاوية "محطات صغيرة"، كلمات مضيئة فيها من حكم وتجارب الحياة والطرائف وعجائب الكون وعالم الحيوان والمعلومات المفيدة عن جسم الإنسان، مع رسومات توضيحية لكل ذلك. ودعت المجلة في مكان بارز من العدد أصدقاءها وصديقاتها إلى الكتابة والتعبير على صفحات "وسام" بالقصص والحكايات والقصائد والأناشيد والرسومات.
وأكدت هيئة التحرير في كلمتها الترحيبية أهمية الشراكة مع قراء وسام من الأطفال وتشجيعهم، من خلال الكتابة عنهم وإبراز جوائزهم، عبر زاوية "على طريق الإبداع". كما نوهت المجلة إلى أنها معنية بالرد على جميع استفسارات أصدقائها واحترام قصصهم وخواطرهم وموضوعاتهم ورسوماتهم وصورهم.
شارك في العدد يوسف البري بحوارية "أميرة الظلام الوردية"، من رسوم راشد الكباريتي، وتتحدث عن الألفة والمحبة وشغل الأوقات الطارئة بالقصص والحكايات المفيدة بين الأهالي والأبناء، كما شارك د.عباس عبد الحليم عباس من رسوم أسيل الطحل بقصة "اعتذار وردة" وفيها تأكيد لعدم الاستهزاء بشكل الآخرين وصفاتهم، من خلال الوردة وشجرة الصبار وحاجة الأولى إلى الماء منها في وقت الجفاف.
ومن شعر نايف أبو عبيد نقرأ قصيدة "الطفل والبيت المهدوم" المعبرة عن أشجان طفلة أمام حطام دارها، بفعل الأعداء. وفي زاوية "على طريق الإبداع"، نتعرف على الطفلة سندس سعيد صيداوي الفائزة بالمرتبة الأولى على مستوى العالم بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وتتحدث عن الدعم والتصميم والنجاح. كما نتزود بعدد من النصائح والأحاديث النبوية الشريفة والأخلاق وحكمة الحياة في مجالات عديدة، ومع أخبار المجلة نطوف بنشاطات "وسام" في محافظة معان ومشاركات لعدد من الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في عدد من مدارس معان.
وجاء في العدد تحت عنوان "القط في اللغة العربية" معلومات مسلية عن قصة الإعرابي الذي اشترى قطًا كثير الأسماء قليل السعر، كما نكون مع "نادي وسام" ومشاركة للطالب سليمان عليان في حكاية حول الغيمة ودموعها المتساقطة على الأرض، مع إشادة للمجلة بالقصة. كما نقرأ موضوع "أحب مدرستي" بما يحمله من حث على النظافة والانتماء، كمشاركة للطالبة خلود المصلح، ونقرأ كذلك مادة شبيهة عن النظافة كموضوع حيوي للإنسان والحيوان، شاركت به الطالبة منار السيد.
ونتعرف على مناسبة "يوم البيئة" والعناية بها، كمشاركة لصديق المجلة معاذ الصادق، ومشاركة أخرى حول القراءة وأهميتها من إعداد الطالبة سلمى الضمور. كما نكون مع رسومات لفلسطين وغزة وكتابات تعبيرية لأصدقاء المجلة في حب المدينة والوطن، ونقرأ في قصة "البطل الحقيقي" لأريج بوادقجي من رسوم دعاء الزهيري، فرحة الطفل وسام وصعوده خشبة المسرح بعد أشهر من التدريب، لتبرز في القصة ملامح إنسانية في التواضع. من شعر موفق نادر ورسوم عامر زهدي، نقرأ "حكاية الحروف" بطريقة شائقة، كما نكون مع زاوية اللغز الشعري واختبارات الذكاء وقراءة عن الشخصية العربية أبي العلاء المعري الشاعر والفيلسوف المعروف.
وفي زاوية "اسألوا وسام"، زاوية تربوية قديمة جديدة في المجلة، تجيب أسرة التحرير حول عدد من المواضيع العلمية مقدمة عددا من الحلول المقترحة بالتشاور مع المختصين، ومشاركة للطالبة آية حسام الهاشم.
وتستمر المجلة في زاوية "العلوم والتكنولوجيا" بتقديم معلومات حول الأفعى والفِيَله والفئران والنملة وحشرة المصباح، لنقرأ قصة "شجرة القصص" لتمام سليمان الحياري، من رسوم أماني البابا حول العناية بالأرض وخدمتها. أما "مسرح وسام" لهذا العدد فنكون فيه مع مسرحية "الدجاجة والديك" من تأليف يوسف ناجي ورسوم بيان زريقات وحوار حول مهمات الطرفين.
وفي زاوية "مكتبتي" التي تعدها هيئه التحرير، نقرأ محتوى قصة "هيا إلى الأردن" لميس طهبوب، إحدى إصدارات مكتبة الأسرة الأردنية لوزارة الثقافة، ومن أشعار د.حسام اللحام ورسوم عامر زهدي؛ نقرأ قصيدة "العصفور الحر" وفرحته بالحرية والطيران، لنكون أخيرًا مع زاوية "أغنيات للأطفال" من كلمات الشاعر د.أحمد عرفات وألحان الفنان مالك ماضي.

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