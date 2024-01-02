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الجينات ليست وحدها المسؤولة.. تغييرات تحد من الخرف المبكر

1/2/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمكن أن يبدأ التدهور المعرفي قبل أعوام من ظهور علامات الخرف؛ أي لدى بلوغ سن الـ30 عاما، وتعرف تلك الحالة باسم الخرف المبكر.
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى معاناة نحو 4 ملايين شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما، من هذه الحالة، وفقا لدراسة أجريت في العام 2021، وأن أعداد الحالات آخذة في الارتفاع، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن عربية".
وتعد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالخرف ومرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة معروفة جيدا، مثل التقدم في السن، والجنس البيولوجي عند الولادة (النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر).
تحدد الجينات أيضا خطر الإصابة بتلك الحالات، فالأشخاص الذين يرثون نسخة واحدة أو أكثر من جين APOE4 هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر، رغم أن الكثير منهم لا يصابون بالمرض أبدا. في حين تكون هذه المخاطر غير قابلة للتعديل، إلا أن عوامل الخطر الأخرى تكون كذلك، ومن بينها التدخين، ومرحلة ما قبل السكري، والسكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، وفقدان السمع.
ويعتقد أن جين APOE4 هو المحدد الرئيسي للخرف المبكر، مع وجود القليل من الأبحاث حول العوامل المسببة الأخرى.
ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن العديد من عوامل الخطر نفسها قد تسهم في ظهور الخرف المبكر، ما يوفر أملا جديدا في إبطاء المرض، أو الوقاية منه.
وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، وباحثة ما بعد الدكتوراه في الطب النفسي وعلم النفس العصبي في جامعة "ماستريخت" بهولندا، ستيفي هندريكس: "هذا يغير فهمنا للخرف المبكر، ويتحدى فكرة أن الجينات هي السبب الوحيد للحالة، ويسلط الضوء على أن مجموعة من عوامل الخطر قد تكون مهمة".
وأفاد مدير الأبحاث في معهد أمراض التنكس العصبي في ولاية فلوريدا الأميركية، الدكتور ريتشارد إيزاكسون، والذي لم يشارك في الدراسة، بأن النتائج تعكس العمل السريري الذي أجري على المرضى الذين يحاولون مكافحة تطور الخرف.
وقال إيزاكسون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "بناء على ملاحظاتي على مدى أكثر من عقد من رؤية المرضى المعرضين للخطر، فإنني لا أوافق تماما على فكرة أن الأشخاص يعجزون عن مكافحة التدهور المعرفي المبكر".
عوامل خطر قابلة للتعديل
وفي الدراسة المنشورة بمجلة "JAMA Neurology"، تابع الباحثون 356 ألف رجل وامرأة من المشاركين في سن الـ40 عاما في دراسة طولية للصحة تدعى "UK Biobank".
وجمعت الدراسة معلومات من عينات الدم، والبول، واللعاب، إلى جانب معلومات عن الوزن، والقياسات الصحية الأخرى، وقارن الباحثون ما جمعوه مع نتائج المجموعات التي أصيبت بالخرف المبكر، والتي لم تصب به.
ووجد التحليل العديد من أوجه التشابه بين خطر الإصابة بالخرف المتأخر والخرف المبكر، مثل استهلاك الكحول، والسكري، والاكتئاب، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وكلاهما مرتبط بارتفاع ضغط الدم.
وعند أخذ صغر سن المشاركين بعين الاعتبار، كانت عوامل الخطر الأخرى أكثر إثارة للدهشة.
ووفقا للدراسة، شكلت العزلة الاجتماعية، والعيش مع فقدان السمع، وانخفاض مستويات فيتامين "د" عوامل خطر رئيسية للإصابة بالخرف المبكر.
ووجدت الدراسة أن وجود مستويات أعلى من بروتين "سي" التفاعلي، الذي يدل على وجود عدوى أو التهاب في الجسم، ارتبط أيضا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف المبكر، ولكن لدى النساء فقط.
وشكل وجود نسختين من جين APOE4، وهو علامة جينية رئيسية لمرض الزهايمر، عاملا أيضا، إضافة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص، وقدرته في الحصول على التعليم العالي.
كما كان الرجال الذين لديهم إصابة بالسكري أكثر عرضة للخطر مقارنة بالرجال غير المصابين بالمرض، ولكن لم يكن هناك ارتباط بالسكري لدى النساء.
وأشارت هندريكس إلى وجود عدد من الإجراءات التي يمكن أن يلتزم بها الأشخاص لتقليل خطر الإصابة بالخرف المبكر، بما في ذلك الامتناع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.
وقالت: "كن فضوليا، وتعلم أشياء جديدة، واقضِ بعض الوقت في ممارسة هواية، وحافظ على انخراطك ونشاطك الاجتماعي من خلال زيارة الأصدقاء، والعائلات، أو الذهاب إلى الزيارات الاجتماعية".
وأضافت: "مارس الرياضة بانتظام، واستمر في الحركة، ومارس التمارين الرياضية على جميع مستوياتها، من المشي، إلى التمارين الشديدة، وابحث عن شيء يناسبك".
وبشكلٍ عام، يجب أن يشعر الأشخاص بالتمكين من نتائج هذه الدراسة، بحسب ما ذكره إيزاكسون، قائلا "رغم الحاجة للمزيد من الأبحاث لإثبات العوامل التي قد تكون الأكثر وقاية لمختلف الأفراد بشكل أكبر، إلا أنني أحث الأشخاص المعرضين للخطر على عدم الانتظار".

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