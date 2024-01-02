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من أنقاض الحرب.. أطفال غزة يوقدون شعلة الأمل

1/2/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا أبو الخير عمان- في الحرب لا شيء يعلو على صوت الموت.. ولكن تبقى هناك فسحة صغيرة من الأمل يمني بها الإنسان نفسه ويصبرها بالفرج والسلام المرتقب، ووسط كل هذا الخراب المظلم، يسترق الأطفال لحظات الفرح.
في غزة أطفال يحبون الحياة ويلتمسون طريقها باحثين ما بينها عن بضع لحظات تمحنهم الدفء والسعادة، يسرقونها عنوة ويتمسكون بها بكل ما يمتلكون من قوة، هاربين من مقصلة الحرب الظالمة التي طالت أجنحة يحلقون بها في سماء أحلامهم وأمنياتهم الواسعة.
بأصواتهم المتعالية وضحكاتهم البريئة، هم يبثون صوت الأمل والحياة في ظلمة الحرب الدامسة، على الرغم مما يعيشونه من فقر وخوف وفقد.
وفي مشهد يجسد تلك البهجة المتعالية على الجراح؛ نشر مقطع لأطفال من غزة وهم يلعبون ويلهون داخل ساحات النزوح، بعضهم يغني ويردد صدى الأغنيات عاليا لتطغى على صوت القصف والطائرات، وآخرون يرقصون بمرح على إيقاعها المتفرد، وبعضهم الآخر يدندن بأطراف أصابعه الصغيرة على الإناء الفارغ الذي تحول في لحظة إلى آلة فرح ومرح، ولسان حالهم يقول: "نحن نحب الحياة ومن حقنا العيش بسلام أسوة بجميع أطفال العالم، كما يليق بطفولتنا".
ويشير لسان حالهم أيضا "انظروا إلى تلك التفاصيل.. تأملوها.. اشعروا بها!"، حيث نرى أطفالا حفاة القدمين، وأطفال لا يردتدون ما يقيهم برودة الطقس، أوان فارغة تصدح من شدة الجوع منتظرة من يملأها، عيونا تحكي رواية من الحزن وتنسج سطورا من الألم.
جميعهم بلا استثناء مروا بتجارب فريدة ومختلفة، منهم من اختبر اليتم ومنهم من عاش البرد والتشرد ومنهم من نزح ساعات طوال على قدميه ومنهم من لم يذق طعم النوم من دوي القصف والخوف الذي يسكن قلبه.
لكنهم يخيطون جراحا خفية بأنفسهم يرممون بعض الدمار النفسي الخفي الذي تركته مخالب الحرب الشرسة، حيث اليد الدامية من الجراح ما تزال تداوي والقلب المجروح ما يزال يمنح الدفء والاطمئنان في غزة، والجميع يتبع بصيص الأمل ويلاحقه.
شباب وشابات وأفراد كثريرون، يحاولون مسح جزء من الحزن عن قلوب الأطفال وهدهدتها، إذ شاهدنا خلال أيام الحرب التي تجاوزت الـ85 يوما مقاطع عدة لتجمعات صغيرة يلعب الأطفال فيها ويمرحون.
تجمعهم الموسيقا والغناء ويوحدهم الألم الذي يحاولون نسيانه برهة من الزمن، يغنون معا وتتحد حناجرهم بصوت الفرح، حتى الوطن يحضر فيها بحب راسخ لا يزعزعه شيء "بلدي غزة يا غزة .. أرض المجد وأرض العزة"، يقولون فوق الركام بصوت واحد.
أيضا، يطربون على أنغام فيروز "نسم علينا الهوى"، ويرددون كلمات العزم والقوة بكلمات "شدوا بعضكم يا أهل فلسيطن"، يطربون على "يا ظريف الطول وقف تقولك".
تقول شابة ظهرت في أحد المقاطع وهي تعزف على "العود" للأطفال في مقابلة مسجلة لها: "الطفل داخل دائرة الموسيقا يلتهي عن صوت الزنزانة وهذا إنجاز بالنسبة إلي".
كذلك الحال بالنسبة لفرقة "صول" وهي فرقة غنائية موسيقية مشهورة في قطاع غزة، تجوب أنحاء القطاع منذ بداية الحرب في محاولة لبث روح الأمل ونثر الفرح وسط الركام للتخفيف عن الأطفال ودعمهم.
إلى ذلك، صور الترفيه والأنشطة التي قدمها غزييون خلال الحرب للتخفيف من وطأة الصدمات والأثر النفسي على الأطفال من خلال اللعب والرقص والرسم والغناء وحتى زراعة الأشجار، خاصة في ملاجئ النزوح.
كل ذلك يساهم في المحافظة على صحة الأطفال العقلية والنفسية وكسر الشعور بالوحدة والتخفيف من الألم النفسي بحسب دراسات عديدة، إضافة إلى صرف انتباه الأطفال عما يثير الرعب والصدمات في داخلهم.
كما أن الموسيقا كعلاج لازمت الحروب والصراعات المسلحة على مر التاريخ وكان لها أثر كبير وظاهر في مداواة الجراح النفسية وشحذ الهمم وتحسين الحالة النفسية للناس، ولا سيما الأطفال، من خلال التحفيز الحسي للاستجابة لشعور معين.
الاختصاصي النفسي الدكتور يوسف مسلم يقول: "إنه من الطبيعي أن يعاني الإنسان من مشاعر مضطربة في الحرب مثل الإحساس بالخوف والألم والفقدان، وجميعها مشاعر طبيعية، ولكن فيما يخص الأطفال فإن طريقتهم في التفكير والتعامل مع ما هو حاصل مختلفة".
وهذا يحمل جانبا إيجابيا وآخر سلبي بحسب مسلم، الأول مرتبط في أن الطفل إذا ما وضحت له بعض الأمور بشكل بسيط يقتنع ومن الممكن أن يفهم من دون يمر على بعض التفاصيل، والسلبي مرتبط في أن الطفل يمكن أن يطور فهما خاطئا لبعض الأمور التي تحصل في العدوان وتنمي لديه بدورها بعض المخاوف، الخوف من الموت على سبيل المثال، الخوف من فقدان الأهل، الخوف من هدم المنزل على رأسه، ولا سيما إذا ما تناقلها الأهل وتحدثوا عنها أمام الطفل.
ويردف، "في الواقع جميع تلك المخاوف محتملة الوقوع وليست بعيدة في العدوان على غزة مع اختلاف الظروف فيما بينها، حيث إن هناك أطفالا ما يزالون في بيوتهم مع أسرهم، وآخرون نزحوا ويواجهون مشاكل التغير بالمكان وعدم الاستقرار والأذى المحيط جراء القصف، فضلا عن نسب الأطفال الفاقدين الذين فقدوا ذويهم وما يحتاجه هؤلاء من رعاية للتكيف مع الفقد وتعويضه، وبالمجمل هذا كله يحمل انعكاسات نفسية مختلفة التأثيرات".
ومن هنا؛ تبرز أهمية انشغال الأطفال بالأنشطة الترفيهية وتقديم الدعم لهم من خلال انخراطهم في اللعب واللهو أو حتى تقديم الخدمات المجتمعية البسيطة، حيث يساعدهم ذلك على التكيف ومرور الحالة العاطفية الحادة لديهم، ما يمكنهم من التعامل مع الحالة الانفعالية الحالية التي يشعرون بها بشكل أفضل وفق مسلم.
ويوضح في هذا الصدد، أن الإشكالية الكبرى تكمن في تحول الشخص لوضع "العجز" بدلا من "الفاعلية"، لذلك يوصي بتوجيه الأطفال إلى العمل التطوعي، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة، كتنظيف مكان ما أو المساهمة في إعادة إعماره، توزيع الطعام، زراعة الأشجار.
ويتابع، "الخدمة الاجتماعية والاعتماد على الطفل في أمور معينة بسيطة بحد ذاته نوع من التربية المهمة للأطفال في الحرب وتعليميهم كيفية التكيف والتعامل مع الظروف، ويزرع قيما حقيقية عند الطفل بأن يتجه لوضع الفاعلية في الأزمات ويحول شعوره بالغضب والحزن والألم إلى سلوك منتج، خصوصا أن الشعب الغزي يعيش في صراع ممتد وسيستمر لسنوات من الآن".
ويبين مسلم، أن الغالبية تستجيب لتلك الممارسات "إعادة الإعمار" كما وصفها وتساعدهم في تنمية السلوك الصحي والذي ينعكس أيضا على مستقبل الطفل، بحيث يصبح أكثر مناعة وأكثر قدرة على التكيف والضبط الانفعالي والضبط العاطفي وترشيد المشاعر. ولكن هناك نسبا أخرى ممن يتولد لديهم نوع من الاضطرابات الشعورية والانفعالية، إذ يزداد فيها الخوف لدرجة التحول إلى اضطرابات قلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة، ويزداد الحزن لدرجة الاكتئاب، وهؤلاء يحتاجون إلى خدمات خاصة من متخصصين.

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