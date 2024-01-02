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الشؤون الفلسطينية تبدأ باستقبال طلبات المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت دائـرة الشؤون الفلسطينية عـن بـدء استقبال طلبات الاستفـادة من المكرمة الملكيــة السامية (البطاقات المدفوعة مسبقا) لشهر رمضان المبارك.

وذلــك اعتبارا مـن يـوم الأربعـاء الموافق 3/1/2024 ولغاية نهاية داوم يـوم الاربعاء الموافق 10/1/2024 ولـن يتم استقبـال اي طلـب غير مـرفق معه شهـادة اثبات سكـن مـوقعة حسـب الاصول من لجنة خدمات المخـيم الذي يقطن فيه المستفيد علما بأن الأولوية ستكون للمتقدمين للمرة الأولى ولم يستفيدوا مـن هذه المكرمة مسبقا.

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