الشؤون الفلسطينية تبدأ باستقبال طلبات المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت دائـرة الشؤون الفلسطينية عـن بـدء استقبال طلبات الاستفـادة من
المكرمة الملكيــة السامية (البطاقات المدفوعة مسبقا) لشهر رمضان المبارك.
وذلــك اعتبارا
مـن يـوم الأربعـاء الموافق 3/1/2024 ولغاية نهاية داوم يـوم
الاربعاء الموافق 10/1/2024 ولـن يتم استقبـال اي طلـب غير مـرفق معه شهـادة
اثبات سكـن مـوقعة حسـب الاصول من لجنة خدمات المخـيم الذي يقطن فيه المستفيد علما
بأن الأولوية ستكون للمتقدمين للمرة الأولى ولم يستفيدوا مـن هذه المكرمة مسبقا.
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