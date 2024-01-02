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رابع تكميلية التوجيهي: أسئلة الرياضيات ضمن المنهاج وتراعي الفروق الفردية

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر انقضى رابع أيام الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، دون تسجيل أي اعتراضات أو شكاوى على أسئلة المباحث التي تقدم لها الطلبة.
وكان نحو 33734 مشتركا ومشتركة تقدموا لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، وامتحن طلبة الفروع الأكاديمية في الورقة الثانية لمبحث الرياضيات، في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث إنتاج نباتي/ الورقة الثانية، وطلبة الفرعين الصناعي والفندقي بالورقة الثانية لمبحث الرياضيات، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم المهنية الخاصة/ الورقة الثانية.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة أكد في تصريح لـ"الغد"، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى حول طبيعة الاسئلة، مشيرا إلى أن الامتحان راعى مستويات وقدرات الطلبة المختلفة، وسار وسط أجواء إيجابية ومريحة وذلك ضمن الخطة المرسومة له.
من جهتهم قال الطلبة: بيان بركات، خلود هادي، حمزة الحنيطي، هاني فيصل،"فرع العلمي" إن أسئلة الورقة الثانية لمبحث الرياضيات كانت متوسطة مائلة للسهولة، مؤكدين انها كانت من ضمن المنهاج المقرر ولكنها بحاجة الى تركيز في الاجابة عليها، لافتة إلى أن المدة الزمنية "كافية".
وبينوا، أن الاسئلة كان ضمن متوسط مائلة للسهولة، وأنها ضمن المستوى التحصيلي للطلبة وراعت مستويات وقدراتهم المختلفة، مشيرين الى أن الأسئلة الموضوعية المتعلقة باختيار من متعدد كانت متوسطة، سهلة ومباشرة ولم تحمل أفكارا غريبة لكنها تتطلب طالبا متمكنا من دراسته.
وقال معلم الرياضيات مصطفى العفوري، ان الامتحان متوازن وجميع افكاره من الكتاب المدرسي، مشيرا الى ان الورقة الثانية مشابهة في مستواها للورقة الاولى، لافتا الى ان بعض الاسئلة تتطلب دقة في قراءة السؤال ولكن خطوات الاجابة عليها تعد بسيطة.
بدورهما قالت الطالبتان، تاليا حسن، مروة صمادي،"الفرع الادبي"، ان أسئلة الورقة الثانية لامتحان الرياضيات كانت سهلة ومناسبة لقدرات الطلبة، وانها تعد أسهل من الدورة الامتحانية الماضية، والمدة الزمنية كافية.
وأكدن، إن الأسئلة تعد مقاربة في مستواها للورقة الأولى وجميع أفكارها من داخل الكتاب، وان الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها.
أما معلم الرياضيات للفرع الادبي عامر جرابعة، فقال إن الاسئلة يمكن وصفها بالسهلة والبسيطة، لافتا إلى أن جميع الأفكار الواردة في الامتحان كانت ضمن الكتاب المدرسي المقرر.
وأضاف ان الطلبة الباحثين عن النجاح بامكانهم تجاوزه، اما الطلبة الراغبون برفع المعدل او الحصول على علامة مرتفعة فيتطلب الأمر منهم ان يكونوا دارسين للمادة بشكل معمق.
واوضح ان الامتحان سلس و متوازن ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

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