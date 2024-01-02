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نقابة الصحفيين تدين حادثة اغتيال صالح العاروري

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت نقابة الصحفيين الاردنيين بأشد العبارات جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني وأسفرت عن استشهاد صالح العاروري واثنين من كتائب القسام بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت النقابة في بيان لها ان ذلك يشكل تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والاعراف التي تحرّم سياسة الاغتيالات.

وشدد مجلس النقابة على أن الجريمة البشعة تضاف الى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تصب في جانب الشعب الفلسطيني.

واكد أن عمليات الاغتيال تلك تبرهن مجدّداً الفشل الذريع للكيان الصهيوني في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة مبينا إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز الشعب الفلسطيني لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة.

وجدد مجلس النقابة التأكيد على موقفه الداعم لحق للشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى الكثير ودفع ضريبة نضاله في سبيل الدفاع عن فلسطين.

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