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حالة البلاد: تحديات عديدة أمام الأردن للانخراط بالثورة الصناعية الرابعة

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس تقرير حالة البلاد للعام الحالي تحت عنوان "الثورة الصناعيّة الرابعة وسوق العمل"، والذي شخص الواقع الحالي للقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها.
وقام التقرير على منهجية مختلفة لهذا العام، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، ووقع الاختيار على موضوع الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، ولارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وقام التقرير بتحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إنّه وعلى الرغم من الخطوات المهمّة التي خطاها الأردن للاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعيّة الرابعة، إلّا أنّ المطلوب ما يزال كثيرا وذلك حتى ينعكس على الاقتصاد الأردني.
وبيّن أنّ الثورة الصناعية الرابعة تمثّل فرصة للأردن لإحداث التحول والنمو الاقتصادي المطلوب، بالإضافة للرؤى والجهود الحالية، والانخراط بالركب العلمي عالميا وعربيا.
وأوضح شتيوي أنّ الاستفادة من هذه الفرصة لن تكون تلقائية، وإنما تتطلب تغييراً جوهريا بالمنظور والافتراضات، كما تتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال بناء إطار إستراتيجي يشكل خريطة طريق لتبني الثورة الصناعية الرابعة بكل مرتكزاتها؛ للنهوض بالصناعة الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي في الصناعات عالية القيمة، والتركيز على الريادة والإبداع.
وذكر أنّ المجلس قام بتطوير فكرة تقرير حالة البلاد والتغيير في منهجية إعداده، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، حيث تم اختيار الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها أولاً، وثانيا لارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي برعاية جلالة الملك، وتركيزه ودعمه للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية كالصناعة والزراعة والخدمات.
وسعى التقرير إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل، من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أنّ أهمية هذا التقرير تأتي في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الإداري.
ولفت شتيوي إلى أنّ هذا التقرير يتميّز بأنه قدّم تشخيصا للواقع الحالي للقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها.
وكان التقرير أوصى بمجموعة من البنود في سياق التحضير للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية ضمن 9 محاور أوّلها محور البنية التحتية، حيث تمّ تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة، وخاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز، إذ تعتبر تغطية الإنترنت متطلباً مسبقاً للمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة، كما أن هناك حاجة للتوسع في تقديم خدمات (5G) لباقي مناطق المملكة.
ونادى التقرير بضرورة تعزيز وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لأهميتها في الربط والارتباط والفعالية والاستدامة.
وفي محور التعليم والتدريب والمهارات، أوصى التقرير بضرورة تبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية، من المرحلة الأساسية إلى التعليم العالي، لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة.
كما أكد أهميّة تحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات ومهارات أخرى ضرورية لهذه الثورة، والتوسع وتنظيم برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهاراتها لغير القادرين أو الراغبين في الحصول على التعليم العالي.
كما دعا إلى تبني وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته بتكيف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي، وإعداد برامج إعادة التأهيل للأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات على مهارات الثورة الرابعة، مؤكداً ضرورة إيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة واستدامتها بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص؛ لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولوجيا.
وفي محور البحث والتطوير، أكد التقرير ضرورة دعمهما على المستوى الوطني؛ لتشجيع الإبداع في إيجاد الحلول التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية، إضافة الى ضرورة تطوير إستراتيجية وطنية للبحث العلمي تركز على الإبداع والابتكار، وإيجاد حاضنات مؤسسية للبحث والتطوير (R&D)، خاصة بمرتكزات هذه الثورة.
كما اقترح، في هذا المحور، إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة عبر شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عنها، بمشاركة القطاع العام والخاص والأكاديمي.
وفي محور الصناعة 4.0 أكد التقرير ضرورة إيجاد الظروف المناسبة لتطوير الصناعة الوطنية عبر تبني "الثورة الرابعة"، وذلك من خلال: تطوير إستراتيجية وطنية للصناعة 4.0، وإقامة تعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال هذه الثورة، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بها.
وفي محور السياسات والتنظيم، دعا إلى إيجاد بيئة ممكنة لزيادة الوعي بالثورة الرابعة وتشجيع الابتكار والريادة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال، إضافة إلى حوكمة البيانات عبر قواعد البيانات الحكومية، وتطوير آليات التحليل وتوفيرها، وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية.، فضلا عن تعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، وحماية مصالح المبدعين والمبتكرين.
وأوصى في محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل، بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع الثورة الرابعة، ولتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأولويات الوطنية العامة، إضافة إلى تطوير البرامج الحكومية وتوفير التمويل اللازم للابتكار ودعم البحث والتطوير في الأولويات الاقتصادية الوطنية، ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بمجال هذه الثورة.
وفي محور الدراسات والمتابعة، أكد التقرير ضرورة دراسة تأثير الثورة الصناعية الرابعة على أهداف خريطة تحديث القطاع العام وتوجهاتها؛ لتحديد مواقع القوة والفجوات إن وجدت، مشددا على ضرورة مراجعة الخطط التنفيذية لهذه الخريطة؛ للتأكد من تكامل الجهود وتنسيقها، وتوفر البيئة التشريعية والتنظيمية والموارد اللازمة لتحقيق توجهات الحكومة في مجال تحديث القطاع العام، إضافة الى إدراج متابعة وتقييم استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن برامج المتابعة والإنجاز المدارة من قبل رئاسة الوزراء.
وفي محور الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى التداعيات السلبية للثورة الصناعية الرابعة، والتي تتمحور حول ظهور أشكال جديدة من عدم المساواة، في قطاعات محددة، مرجحا زوال بعض المهن والوظائف، وزيادة معدلات البطالة، ولذلك، من الضروري أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع النتائج أو الظواهر السلبية الناجمة عن تبني هذه الثورة.
كما أكد ضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع العمالة المتوقع تسريحها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير الحماية للعمال وخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات المرتبطة بهم.
وكان التقرير قدم في الفصل الأول بعنوان "الأردن في لمحة"، ملخصا حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة تقييمية للقطاعات الرئيسية التي تطرقت إليها تقارير حالة البلاد خلال السنوات السابقة.
وتشير نتائج هذا الفصل إلى حدوث بعض التطورات الاقتصادية الإيجابية، وفي الوقت نفسه وجود العديد من التحديات التي ما زالت تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كنتيجة لمزيج من العوامل الخارجية والداخلية.
وأكد أنّ الثورة الصناعية الرابعة ليست حدثا معينا، وإنما هي عملية طويلة، وتأتي استكمالا وبناء على الثورة الصناعية الثالثة، لكنها تتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية في كافة مناحي الحياة.
وتغطي الثورة الصناعية الرابعة مرتكزات واسعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية والدرونز والبلوكشين والحوسبة السحابية والحوسبة الكمية والمركبات الذاتية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد وتخزين الطاقة، لكن أهم ما يميزها أنها تدمج بين العالم الطبيعي والرقمي والبيولوجي، إضافة لاتساعها وعمقها، فهي مبنية على الثورة الرقمية، وتجمع بين تقنيات متعددة تؤدي إلى تحولات جوهرية لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد والأعمال التجارية والعمل.
وقال إنّ هناك العديد من التحديات لتبني الثورة الصناعية الرابعة من قبل الدول النامية، كالبنية التحتية وتوفّر وشمولية الإنترنت، فضلا عن توفر المهارات والتقنيات الضرورية للصناعات والتكنولوجيا الحديثة.
وبالإضافة لذلك، يتطلب تبني الدول للثورة الصناعية الرابعة توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير.
وذكر أنّه وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة تنطوي على العديد من الفوائد والمكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة وإيجاد الحلول للعديد من المشاكل والتحديات المعاصرة، فإنها وفي المقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة، ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لانقراض العديد من المهن والوظائف وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وكافة أشكال عدم المساواة الاجتماعية وغيرها.
أما فيما يتعلق بسوق العمل الأردني والتعليم، فبدأت بنية سوق العمل، وخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالتغيير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، حيث توفر التكنولوجيا مرونة بالعمل، وبالتالي فهي تلعب دوراً في توفير فرص العمل للعديد من الفئات، وخاصة الإناث، ولكن ما زال سوق العمل الأردني يواجه تحديات أصبحت مزمنة، من أبرزها تدني معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجعها السنوي للذكور والإناث وارتفاع معدلات البطالة، حيث تزيد عن خمس القوى العاملة وارتفاعها لدى الشباب ولحملة شهادات ما بعد التوجيهي، وللإناث.
وأشار إلى أنّ سوق العمل يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، كما يوجد فيه عدد كبير من العمالة الوافدة أو غير الأردنية، سواء نتيجة لهجرة العمالة التقليدية، أو بسبب وجود اللاجئين السوريين، بالرغم من تركز العمالة الوافدة في القطاع غير المنظم، إلا أنهم باتوا يشكلون اليوم شريحة مهمة في الاقتصاد الرسمي حيث بلغت نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من غير الأردنيين (13 %)، وتتركز نسبة كبيرة في عدد من القطاعات أهمها الصناعات التحويلية.
كما يواجه سوق العمل تحديا رئيسا يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث يشكل الطلب 30 % من العرض، ويشكل حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20 % من فائض العرض في سوق العمل.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2023-2027، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة (G 5) في بعض المناطق.
وأكدت أنّ الأردن يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جيدة من حيث انتشار الإنترنت جغرافياً واجتماعياً، ولكن ما يزال هناك ضعف في هذه البنية في المناطق البعيدة عن المركز، بالإضافة لعدم توفرها لنسبة ليست بسيطة من السكان.
وأشارت الدراسات إلى وجود ضعف كبير لدى الوزارات والمؤسسات في القطاع العام في الجاهزية للذكاء الاصطناعي في مجالات البيانات والتحليل والمهارات والبنية التحتية والسياسات والعمليات.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فبدأ العديد من الجامعات باستحداث التخصصات التي تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والأعمال، والتي تلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، إلا أنها ما زالت ترتكز على الجوانب النظرية، كما أن هنالك نقصا في الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص ما تزال ضعيفة إن وجدت.
ويعتبر عدد المشاريع المدعومة من قبل صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم (539) مشروعا منذ عام 2008-2022، نشر أو قيد النشر منها (264) بتكلفة إجمالية (32) مليون دينار، وبمعدل 2.2 مليون سنويا، كما تم دعم (14) مشروعا ابتكاريا فقط في الفترة من 2019-2022.
وذكر بأنّ هناك ارتفاعا كبيرا في الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي للباحثين الأردنيين، حيث شهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من (38) بحثا عام 2000، إلى (1727) بحثا عام 2022، في حين ما تزال البنية المؤسسية للبحث العلمي وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة ضعيفة، فهناك شح في المراكز البحثية وضعف في التمويل، وضعف في العمل البحثي الجماعي والبحوث التطبيقية.
وذكر التقرير أنّ الأردن أحرز مؤخرا تقدما في المؤشرات الدولية، حيث سجل تحسنا في مؤشر جاهزية الشبكة من المرتبة (72) العام 2021، الى المرتبة (68) العام 2023، كما أحرز تقدما على مؤشر الابتكار العالمي، حيث حقق المرتبة (71) بين 132 دولة، متقدما بسبع نقاط عن العام 2021، وأيضا تقدم ترتيب المملكة بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي محتلا المرتبة (55) عالميا مقارنة بالمرتبة (80) عام 2021.
لكن، وبالرغم من التقدم بهذه المؤشرات عالميا، إلا أن ترتيب الأردن عربيا بقي بين المرتبتين السابعة والثامنة، حيث تتقدم دول الخليج على بقية الدول العربية بهذه المؤشرات.
وأشار الى أنّ أزمة كورونا ساهمت بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة، كقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا ملموسا، وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن ما تزال استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والاستفادة مما تقدمه هذه الثورة متواضعاً، وما تزال أدوات الثورة الصناعية الثالثة هي السائدة.

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