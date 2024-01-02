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هل الانسحاب الجزئي للاحتلال من غزة استجابة للضغوطات الأميركية؟

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال علامات استفهام عديدة، أثارها خبراء مختصون بشأن العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة، ومن أبرز هذه العلامات، بدء سحب جزئي لقوات الاحتلال من المناطق التي توغل فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال لوسيلة إعلام أجنبية الاثنين الماضي، متذرعا لعمليات الانسحاب الجزئي بـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، أشار فيها الى أنه سيجري سحب 5 ألوية من قواتهم.
واعتبر الخبراء، أن عملية سحب هذه الألوية، أمر تكتيكي يخضع لاعتبارات عسكرية، وفي الوقت نفسه، يستجيب لضغوطات أميركية، تذهب إلى تخفيض حدة القتال الصهيوني في غزة، فيما استبعد آخرون، أن تكون هذه العملية، لها علاقة بالصراع السياسي الدائر بين نخب سياسية في الاحتلال وبين رئيس حكومتهم المتطرف بنيامين نتنياهو.
وكانت وسائل إعلام في الاحتلال، قالت إن "الانسحاب مستمر من المنطقة الشمالية، وإن هناك تناقصا في حجم القتال، وسيجري تسريح مزيد من القوات في الأيام المقبلة"، مبينة حسب زعمها "أن الفرقة الـ98 تقود 7 ألوية في محور خانيونس، لتحديد مكان الأسرى، وتصفية قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتدمير البنية التحتية العسكرية للمقاومة".
كما زعمت هذه الوسائل، أن "التغييرات في طبيعة القتال، تحدث برغم رفض نتنياهو الحديث عما سيجري في اليوم التالي من المعارك لأسباب سياسية"، مغفلين بالطبع، ان يكون هذا الانسحاب، مرتبطا أيضا بانخفاض حجم القوة الصهيونية، نتيجة تكبده خسائر كبيرة على يدي المقاومة في المعارك البرية.
وزعمت أن "جيش الاحتلال معني بالانتقال الى المرحلة التالية الأكثر دقة التي تقوم على سحب قوات الجيش من داخل القطاع، والتحرك المستقبلي بها من داخل الأراضي الإسرائيلية نحو الأهداف، وليس من داخل القطاع، وذلك حتى لا تصبح هدفا للخلايا المسلحة".
ويرى عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، أن الانسحاب جاء "نتيجة ضغوط اميركية، باتجاه تقليل حدة القتال والانتقال الى مرحلة جديدة، تركز على أهداف انتقائية لقادة حركة حماس".
وأشار إلى أن نتنياهو أيضا، أرسل وزير شؤون الاحتلال الإستراتيجية إلى واشنطن، وجرى التوافق على الانسحاب، على ان تنفذ هذه الخطة بداية الشهر الحالي، كما تذرع بدواع اقتصادية، بخاصة وأن جل قوات الاحتلال من الاحتياط، وينظر إليها على اعتبار أنها تطور في نمط جديد من المواجهة العسكرية، بمعنى أنها تكتيك عسكري.
وقال المومني، إن هذا لا ينفي بأن هناك خلافات بين النخب السياسية مع نتنياهو، وخلافات في حكومة الاحتلال حول الحرب، لذلك جاء سحب الألوية الخمسة، وفق ما ذكر إعلامهم، جزءا من هذا التبرير، وأن تستريح قوات الاحتياط، وتخفيف العبء الاقتصادي على حكومة الاحتلال، وكذلك، اختلاق تبرير لبدء المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تعنى وفق زعمهم، بانتقاء أهداف دقيقة، وما يسمى بعمليات جراحية.
وأيده في هذا الطرح، الخبير في شؤون الاحتلال د. أيمن الحنيطي، بأن الانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من غزة، ليس انقلابا على نتنياهو، بل رضوخ لضغوط أميركا بوقف العمليات المكثفة في الحرب، بخاصة عمليات القصف العشوائي التي تسببت باستشهاد آلاف الفلسطينيين وإصابتهم في القطاع، ومن ثم هي عملية للانتقال سريعا الى المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تتطلب تقليص عدد قوات الاحتلال، وإعادة التموضع بعيدا عن التجمعات السكانية، والتركيز على عمليات ذات أهداف مركزة، تستهدف معاقل حركة حماس وقياداتها.
وأضاف الحنيطي، أن هناك أسبابا أخرى لانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي توغل فيها داخل غزة، منها: انتخابات بلدياته، التي تأجلت لمرتين، وأقر أنها ستجرى في شباط (فبراير) المقبل، بالإضافة إلى ما أصاب اقتصاد الاحتلال، وهذه العوامل، تنسجم مع طلبات وزير حرب الاحتلال بيني غانتس ووزير الحرب الصهيوني السابق جادي ايزنكوت، اللذين يعتبران بأن العمليات العسكرية المكثفة، لم تحقق الأهداف العسكرية المعلنة، وباتت تلحق بهم خسائر فادحة، بسبب كمائن قوة المقاومة وعملياتها النوعية، وهناك سبب اجتماعي يتعلق بتذمر الصهاينة، ممن لهم أبناء يخدمون في صفوف جيش الاحتلال وقوات احتياطه، المشاركة في الحرب الوحشية على غزة، وباتوا يخشون على أبنائهم من القتل، وهذه الترتيبات يحتاج تنفيذها لـ6 أشهر، لكن ميدانياً، هذه التقديرات يجانبها الصواب وما يدل على ذلك، أن المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية، وتثبت أن جيش الاحتلال إذا أراد تمشيط غزة من شمالها إلى وسطها وإلى جنوبها، يحتاج إلى عدة سنوات.
ومع تعدد تفسيرات وتحليلات الخبراء العسكريين السياسيين، لخطوة سحب ألوية الاحتياط من غزة، يرى المحلل العسكري والأمني العميد المتقاعد د. سعود الشَرَفات، أن الكثير من هذه التحليلات، هي انطباعات شخصية فقط، لكن اعتمادا على ما صرح به جيش الاحتلال، ووسائل إعلام أميركية، نستطيع القول مبدئيا، إن الخطوة تحمل شقين أحدهما عسكري تكتيكي والآخر اقتصادي.
وأضاف الشرفات، من هنا، نرى أن قرار الاحتلال بسحب بعض قواتها من غزة، هو "بداية تحول تدريجي، فيما يبدو إلى عمليات أقل كثافة" في شمال القطاع، برغم استمرار القتال الذي احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.
وبين انه أن القتال مستمر في الشمال، وتكتيكات جيش الاحتلال المعدلة، وفق ما أذاعوا، لا تعكس أي تغيير للوضع في الحرب، بينما يرى مسؤولون أميركيون، بأن الأسابيع القليلة المقبلة، ستثبت مدى استعداد نتنياهو، للانتقال إلى مرحلة أقل كثافة في ملاحقة حماس في غزة.
وأضاف شرفات، إن المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، قال إنه "سيعود بعض جنود الاحتياط إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع"، زاعما أن هذا "سيمنح راحة كبيرة للاقتصاد، الذي تدهور خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الحرب
بشكل كبير".

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