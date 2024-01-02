Wednesday, 03 January 2024 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهمة بلير.. استكمال وعد بلفور يصطدم بصمود الفلسطينيين

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي في ظل انشغال العالم بالمعارك الطاحنة التي تدور بين جيش الاحتلال الصهيوني وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وتصاعد حالة الترقب للمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية جديدة، كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، منغمسا في التحضير لمهمة مشبوهة وخطيرة تهدف إلى تهجير الغزيين من أرضهم، في خطوة وُصفت بأنها تأتي استكمالا لما عرف بـ”وعد بلفور المشؤوم” الذي أصدرته بريطانيا بمشاركة أميركية عام 1917.
ولم تعد مهمة بلير سرية رغم أنه أُريد لها أن تكون كذلك، ذلك أن القناة 12 العبرية ذكرت أنه كان في زيارة خفيّة إلى الكيان الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لبحث تعيينه وسيطا بين الاحتلال ودول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهو ما نفاه لاحقا مكتب بلير.
ومخططات التهجير بشكل عام، برزت إلى السطح بعد فترة وجيزة من بدء العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، عندما طلب جيش الاحتلال من سكان غزة مغادرة أماكنهم والتوجه جنوبا نحو الحدود مع مصر، ما أثار حينها ردود فعل عربية غاضبة ورافضة لمخططات التهجير، لا سيما من قبل الأردن ومصر بوصفهما الأكثر تضررا وبشكل مباشر، خصوصا أن نجاح مخططات الاحتلال في غزة، يعني امتدادها إلى الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.
وخلال الفترات الماضية، تصاعد الحديث“إسرائيليا” عن التهجير، أبرزها تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الصهيونيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أول من أمس الاثنين، وتصريحات أخرى لنتنياهو قبل نحو أسبوع، وكذلك اقتراح النائب داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة قبل ما يزيد على شهر.
ويبدو واضحا أن كيان الاحتلال يريد حتى الرمق الأخير، أن يستغل حالة الدمار غير المسبوقة التي ألحقها بمباني غزة، وكذلك عدم توفر الماء والغذاء والدواء ومختلف مقومات الحياة مع استمرار القصف والقتل الهمجي، ليدفع السكان للنظر إلى خيار التهجير بوصفه طوق نجاة، سواء كان التهجير لمصر أو دول أخرى منها الدول الغربية التي يتم إعداد بلير لخوض مفاوضات معها.
ومن بين أبرز ردود الفعل على مهمة بلير، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها ترفض أي محاولات مشبوهة لتكليف بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الأمر يعد عملا مدانا ومرفوضا.
أما حركة حماس، فقالت من جهتها، إن“تصريحات قادة الكيان حول تهجير سكان غزة، مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهتها.
وأضافت الحركة تعقيبا على تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الصهيونيين، دعما فيها“هجرة طوعية” لسكان غزة، أنه“يتوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل”.
وحول ذلك، يقول المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات لـ”الغد”، إن“توني بلير عراب فاشل في كل ما فعله سابقا، ولا أحد يثق به سوى بعض الدول، لكن أن تصل إسرائيل إلى هذا المستوى من احتقار القانون الدولي واحتقار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والهيئات الدولية، فهذا أمر غير مسبوق في العلاقات الدولية”.
وأشار الحوارات إلى أن الاحتلال يتخطى بذلك مجموعة كبيرة من القوانين، كقانون التقسيم، وقانون حق العودة، وكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكل إجماع المجتمع الدولي على ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين ومنع التهجير لأنه مخالف للقانون الدولي.
وأضاف أن“الاحتلال يتبع في غزة خطة منهجية وهي تهجير السكان وتضييق سبل العيش عليهم لدفعهم إلى خارج الحدود والتخلص من عبء سكاني كبير، لكن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني طوعا أو قسرا، تصطدم بالتأكيد برفض الشعب للهجرة بكل أشكالها ورفضه كل الخيارات المطروحة، لأن لديه مشروعا وطنيا يسعى لتحقيقه ويناضل من أجله ويموت لأجله”.
ويرى الحوارات أن“فكرة التهجير بالتالي، ستفشل كما فشلت أهداف صهيونية غيرها، فالشعب الفلسطيني تمرس في الصمود والبقاء على أرضه رغم كل التحديات، ولا تغريه أي هجرة أينما كانت، فلن يضع الشعب الفلسطيني طموحاته الوطنية وراء ظهره أبدا”.
أما دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، محمد خير الجروان فيقول لـ”الغد”، إن“إسرائيل طوال تاريخها، لم تكن بعيدة عن سياسة التهجير، ليس فقط تجاه سكان غرة، بل لكل فلسطيني داخل أراضي فلسطين التاريخية، فهذه المخططات موجودة حتى من قبل تأسيس الكيان الذي قام على مبدأ التهجير القسري للفلسطينيين بأبشع الوسائل الطرق، والمذابح التي ترتكبها قوات الكيان في غزة اليوم ليس إلا تكرارا لمذابح وجرائم الاحتلال الدموية منذ 1948”.
وفيما يتعلق بتمسك الكيان الصهيوني بهذه المخططات، أشار الجروان إلى أن ذلك مرتبط بـ”نظرة إسرائيل للسلام وحل القضية الفلسطينية، فالسلام من وجهة نظرها هو ما يحقق أمنها ومصالحها على حساب الفلسطينيين وضمان عدم وجود دولة أو قيادة فلسطينية موحدة؛ لأن هذا أكبر تهديد لأمن إسرائيل وبقائها، وتابعنا ظهور دعوات التهجير القسري لسكان القطاع لدول مجاورة خاصة مصر، ونتيجة للرفض الواسع لهذه التصريحات عربيا ودوليا تراجعت إسرائيل ظاهريا عن هذا الأمر.”
واستدرك:“لكن سياساتها وعملياتها العسكرية على الأرض - من قبيل حجم العمليات ونوعيتها واستهدافها الشامل لمرافق البنية التحتية ومراكز الإيواء وإجبار الغزيين على النزوح من الشمال للجنوب دون أي ضمانات لعودتهم لمنازلهم وتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للسكن- أكدت أنها تتخذ من سياسة التهجير حلا نهائيا لمشكلة قطاع غزة، وحلا نهائيا للقضية الفلسطينية من وجهة نظرهم وليس السلام، واتفاقات السلام والحل العادل القائم على أساس الدولتين الذي تدعمه الدول العربية”.
ومع فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية في إنهاء حكم حماس والقضاء على قوتها العسكرية، يقول الجروان:“أصبح الحديث يدور حول تهجير طوعي وهو مفهوم موجه بالدرجة الأولى للدول الغربية ليحثها على التراجع عن مواقفها الرافضة -حتى لو ظاهريا كمواقف إدارة بايدن- لتهجير سكان القطاع والضغط على دول الجوار خاصة مصر والأردن للقبول بهذه المعادلة”.
وتطرق إلى أنه و”بعد أن سربت وسائل الإعلام الصهيونية الحديث عن مهمة بلير، قوبلت بنفي مباشر من مكتبه، لكن بصرف النظر عن مدى صحة هذا الخبر، فلو صح؛ فإسرائيل تحاول الاستفادة من شخصية جدلية لديها المهارات والخبرات والعلاقات اللازمة لمحاولة تنفيذ مثل هذا المخطط وإقناع الدول الغربية بتبنيه، خاصة في ظل علاقاته القوية مع بعض دوائر صنع القرار في المنطقة العربية”.
وأضاف الجروان:“هذه مهمة معقدة أمام بلير، ومن الصعب تحقيقها فيما يتعلق بالدول الغربية التي ترفض ظاهريا فكرة التهجير القسري، وكذلك ترفض بشكل قاطع استقبال سكان القطاع لأسباب عديدة خاصة ما تعلق بالدعاية الصهيونية في المجتمعات الغربية التي شيطنت المدنيين وصورتهم على أنهم إرهابيون، لكن يدور الحديث حاليا عن استقطاب دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا لتنفيذ مثل هذه المخططات واستقبال المهجرين مقابل حوافز مالية ويبقى ذلك في إطار التكهنات”.
وعلاوة على ذلك، يؤكد الجروان أنه“منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني، أعلن الفلسطيني في غزة تمسكه بأرضه ووطنه وقضيته وحقوقه ومصيره وقيادته، وفشل الاحتلال في تأليب السكان على حركة حماس كما كان يعتقد ويؤمن، لأن القطاع صمد أمام الحصار المفروض على القطاع منذ 2007 ولا يختلف الحصار الطويل الذي تعرض له القطاع في نتائجه عن نتائج عمليات إسرائيل العسكرية الحالية”.
وأضاف:“أما فيما يتعلق بالفصائل، فليس أمامها خلال هذه الحرب وجرائم الإبادة ومخططات التهجير إلا الوحدة وإيجاد قيادة فلسطينية جامعة تخرج جميع الفصائل من مصالحها الضيقة إلى المصلحة العليا المرتبطة بفلسطين وطنا لكل الفلسطينيين وعاصمتها القدس”.
ولفت إلى أن“الموقف المصري واضح فيما يتعلق بتهجير سكان القطاع إلى سيناء، حيث رفضت مصر ذلك رفضا قاطعا، لأنها تعتبره تهديدا لأمنها القومي وسيادتها وحلا للقضية على حسابها، ومن خلال تصريحات المسؤولين المصريين، خصوصا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهم لم يعارضوا فكرة التهجير إلى أي منطقة داخل حدود إسرائيل، وربما إلى دول أخرى باستثناء مصر، وأعتقد أن هذا ما دفع إسرائيل وشجعها للتفكير بأطراف ثالثة تستقبل الغزيين في حال تم تنفيذ مخططات التهجير الطوعي التي يروجون لها في هذا الوقت”.
ويرى الجروان أن“نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططات التهجير لسكان غزة بالتأكيد سيدفعها إلى اتباع نفس السياسية تجاه سكان الضفة الغربية وحتى عرب الـ48، وبالتالي هذا يشكل تهديدا مصيريا ووجوديا للأردن التي رفضت هذه السياسات وقاومتها على مدى السبعة عقود الماضية، لأنها تشكل خرقا لاتفاقيات السلام وتنفيذا لما سمي بالوطن البديل، وكان من الطبيعي أن تهدد الأردن بالحرب وتعتبر التهجير بمثابة إعلان حرب”.
وأضاف:“القيادة الأردنية التي آمنت بالسلام وحل الدولتين وبذلت جهودا كبيرة لدفع إسرائيل على تنفيذها ومثلت الفلسطينيين والقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تدرك خطورة نجاح مثل هذه السياسات على حساب الأردن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بدول آمنة كاملة السيادة”.
من جهته، اعتبر دكتور العلوم السياسية بدر عارف الحديد، أن نفي مكتب بلير لصحة الحديث عن مهمته لا يعني بالضرورة أنه صادق، لا سيما أن جميع المعطيات تؤكد إصرار الاحتلال على المضي بمخططات التهجير كأحد أهم أهدافه غير المعلنة في الحرب الهمجية على قطاع غزة.
وقال الحديد لـ”الغد”، إن الموقف العربي الواضح والحاسم، لا سيما من قبل ومصر والأردن، تجاه مخططات التهجير إلى سيناء، على الأرجح دفع الكيان إلى البحث عن مخارج أخرى، كالبحث عن دول تستقبل اللاجئين، وبالتالي فإن الحديث عن مهمة بلير تأتي في هذا السياق.
لكن الحديد، شدد على أن“مهمة كهذه سواء تولاها بلير أو غيره، لن ترى النور وستفشل في مهدها”، مشيرا إلى أن التهجير مرفوض من سكان غزة قبل غيرهم، فضلا عن رفض مختلف الأطراف الفلسطينية والدول العربية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بنكبة ثانية ويمتلك من الوعي والصمود ما يمكنه من إجهاض أي مخططات تهجير، أو أي مخططات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

MENAFN02012024000072011014ID1107678873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث