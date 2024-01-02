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التربية والتعليم تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) بواقع (4918) معلمًا ومعلمة و(469) إداريًا.
وأضافت الوزارة في بيان، إن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) معلم مساعد، (196) إداري تربوي مساعد، (2100) معلم، (44) مساند تربوي، (708) معلم أول، (99) إداري تربوي أول، (28) معلم خبير، (121) إداري تربوي خبير، و (9) إداري تربوي قائد.
ودعا وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، الى مزيد من العطاء والتميز.
وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الإلكتروني (بترا)

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