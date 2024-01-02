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الزراعة: مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي يصل إلى %20

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت وزارة الاتصال الحكومي أمس، اللقاء الثالث لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان“القطاع الزراعي واقع وإنجازات”، بمشاركة وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، والزراعة م. خالد الحنيفات.
وقال“الأردن يعرف خياراته الإستراتيجية وسياسته، ونحن كحكومة نرغب بالتأثير في المواطنين بإيجابية نحو المستقبل، وهذا لا ينفصل عن ما يحيط بنا من حروب وتداعيات في المنطقة، مؤكدًا أن قدرة الأردنيين وقيادتهم الهاشمية على النفاذ من الأزمات تُعد العنوان الأبرز للمملكة على مر تاريخها المعاصر.
وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقف الحرب على غزة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني عمل منذ اليوم الأول للأزمة على حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار، وإدامة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ومنع تهجير الغزيين.
وبين أن الحكومة بتوجيهات ملكية سامية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتواصل القيام بدورها في خدمة أبناء قطاع غزة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأهل في الضفة الغربية، وتسيير شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الضفة أيضا، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي لسلاح الجو الملكي إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في شمال وجنوب غزة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القطاع للتخفيف عنهم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال المبيضين إن الوزارة مستمرة بعقد لقاءات المنتدى التواصل، الذي يستضيف المسؤولين والمجتمع مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا الوطنية والمواضيع العامة.
من جانبه، اشار الحنيفات إلى أن الوزارة أحرزت خطوات تقدمية في مجالات متعددة العام الماضي، بخاصة في مجالي الأمن الغذائي والتغير المناخي. وقال إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل لنحو 20 %، وإن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % عام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف“كون القطاع الزراعي اللبنة الأساس لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثرا بتداعيات التغير المناخي، فقد حظي بتوجيهات ومراقبة مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى العام القادم، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي.
وأشار إلى استحداث برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وقال إن الوزارة مولت 233 مزارعا بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه، عبر تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بتكلفة 52.485 مليون دينار، أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.
وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية لتوسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين، والسير بإجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من مخاطر طبيعية قد تلحق أضرارا بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية.
وقال إنه جرى دعم إنشاء 2000 بئر لجمع المياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية، و63 سدا وحفيرة ترابية في البادية، وإنشاء جابيونات في مساقط مائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية، وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة جرى تشغيلها في سدي الموجب بالكرك والتنور بالطفيلة.
وأشار إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية، واستحداث برنامج حماية وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية، وإحالة عطاء لشراء معدات وأجهزة لإنشاء مستشفيين بيطريين في إقليمي الشمال والجنوب.
وقال إنه جرى تحصين 75 % من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي، مشيرا إلى إنجاز 30 % من بنك البذور وستتم متابعة إنجازه العام الحالي، وحفر 10 آلاف بئر.-(بترا)

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