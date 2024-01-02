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الدعوى ضد الاحتلال في العدل الدولية تستدعي خطوات عربية وعالمية موازية

1/2/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون يفتح تحرّك دولة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ICJ، ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الباب أمام الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، لتحرك على نطاق أوسع لمحاكمة الكيان، ضمن مستويات إجرائية وقانونية متعددة ومؤثرة.
الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم، أكد في تصريح خاص لـ"الغد"، أن هذه الدعوى التي طلبت إقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، تعد "سابقة" في تاريخ القضية الفلسطينية والاحتلال، إذ توجه للمرة الأولى إلى المحكمة، طلبا لإقامة دعوى بـ"تهمة ارتكاب الاحتلال، جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع".
وبحسب وثيقة الطلب الذي نشرته الصفحة الرسمية للمحكمة، والبيان الصحفي الرسمي الصادر عنها، فإن جنوب أفريقيا قدمت طلبا خطّيا إلى مسجّل محكمة العدل الدولية المفوّض حسب الأصول، في الـ28 من كانون الأول (ديسمبر)، إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، عملا بأحكام مواد النظام الأساسي للمحكمة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب ما قالت إنه "فشل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في منع "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وما أسمته أيضا الفشل بـ"مقاضاة التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية"، مع الإشارة إلى الطلب، بتطبيق التدابير المؤقتة أو التحفظية كأولوية، من أجل الحماية من أي ضرر إضافي ضد الفلسطينيين في غزة، بموجب بنود الاتفاقية.
في هذا السياق، أوضح قاسم، أن هذه الدعوى هي "علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، تقام دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، على قاعدة الابادة الجماعية لأول مرة تاريخيا"، فيما حيّا تحرّك دولة جنوب أفريقيا، واصفا تحركها بـ"القانوني الصعب والسياسي الخطر"، لما يتطلبانه من مراحل عمل طويلة.
وقال قاسم لـ"الغد" "نحيي جنوب أفريقيا على هذه الجرأة والشجاعة، بتبنيها هذا الموضوع، فهو ليس سهلا قانونيا وخطر سياسيا".
وأرجع خطورة الخطوة سياسيا، لما قد "تتسع به" أطراف القضية، بحيث تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على تجريم أفعال عدة، قد تشمل دولا وأطرافا أخرى، بحيث تجرّم الاتفاقية أفعال "الإبادة الجماعية" و"التآمر على الإبادة الجماعية" و"محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية" و"الاشتراك في الإبادة الجماعية"، ويحاكم بموجب هذه الأفعال، الأفراد أو الحكام الدستوريون أو موظفون عامون، بحسب المادة 3 من بنود الاتفاقية الأممية.
وشرح الخبير قاسم مستويات الدعوى قانونيا وإجرائيا، قائلا إنها تتألف من مسار أول مستعجل، ويتضمن طلب الاستجابة لطلب جنوب أفريقيا بتطبيق "الإجراءات التحفظية (التدابير) أو الإجراءات الوقتية، بحيث تنظر المحكمة بصفة الاستعجال في الأمر، وتطلب من"الاحتلال وقف القصف الإسرائيلي على غزة، ووقف تشريد سكان القطاع لحمايتهم".
وبين قاسم أن هذا الإجراء الأولي، له مدد قانونية محددة، وفق لائحة المحكمة في المواد 73و74و75. بينما يعتبر المسار الثاني من الدعوى والمسمى بـ"المسار الموضوعي للقضية"، المرحلة الأصعب التي تتطلب تقديم إثباتات و"نضال طويل" بحسب تعبيره.
وقال قاسم "في هذه المرحلة، يمكن للدولة المشتكية أن تقدم إثباتات بأن هناك مجرد "نيّة" للقضاء الكلي أو الجزئي على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف "لحسن الحظ، أنه في حالة الحرب على غزة، هناك ما لا يقل عن 400 تصريح رسمي لمسؤولين في الاحتلال، تؤكد أن الدولة العبرية تبنت سياسة الإبادة الجماعية، وأهم تصريح صدر في هذا الجانب، هو تصريح وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت عندما قال: أمرنا بفرض حصار كامل على غزة".
وقال غالانت في 10 تشرين الاول (أكتوبر) 2023، إنه أصدر أوامر بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل ذلك "منع وصول إمدادات الطعام والوقود والكهرباء".
ونوه قاسم هنا، إلى أن قطع عناصر الحياة الأساسية كان واضحا في عدة تصريحات رسمية، وأضاف إن "إثبات إلحاق الأذى، عنصر أساسي في قضايا جرائم الإبادة السابقة. كان لمحكمة العدل الدولية حكم في وقت سابق، استندت فيه على الاستنتاج بوقوع هذا الأذى، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى الاستنتاج".
وبين أنه إذا نجحت جنوب أفريقيا بتطبيق الطلب التحفظي الأول، فإن الضمانة الأولى ستكون وقف العمليات العسكرية، فيما إذا نجحت في المسار الثاني من الدعوى، فإن هناك فرصة لأن تفرض المحكمة على الاحتلال الصهيوني، "تعويضات"عن كل الأضرار بسبب الإخلال بالاتفاقية الدولية، قد تشمل الأضرار المادية والأدبية".
وعن الإلزامية في الدعوى التي تعتبر الدول الأطراف الموقعة عليها ملزمة لها، وبدأ العمل بها في العام 1951، قال قاسم، "إن هذه الاتفاقية الدولية، تلزم الدول التي وقعت عليها بأن تخضع نفسها لولاية محكمة العدل الدولية، ومن هنا أعلن الاحتلال التزامه بالمثول أمام المحكمة، عندما تحدد جلسة لذلك"، مؤكدا أن "أي قرار من المحكمة ملزم، سواء في الإجراءات الوقتية أو الموضوعية، وفي حال لم تلتزم إسرائيل، فإن جنوب أفريقيا تستطيع الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يلزمها بذلك".
وقال قاسم إن "إعلان الاحتلال عزمه المثول أمام محكمة العدل الدولية، ليس كرما منه، بل التزام بالاتفاقية"، لافتا هنا إلى أن التصويت في مجلس الأمن الذي قد يصل إلى طريق مسدود أمام "الفيتو" الأميركي على سبيل المثال، فإن سلسلة إجراءات أخرى، يمكن المضي بها قدما، على غرار ما حصل مع جنوب أفريقيا (التي كانت عنصرية حينها) ذاتها، قبل إنهاء نظام الفصل العنصري فيها، إذ صدرت قرارات من دول عديدة من الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسحب سفاراتها من جنوب أفريقيا، ومقاطعتها تجاريا وسياسيا واقتصاديا، وكانت المقاطعة الرياضية هي الحاسمة آنذاك، بحيث منعت اللجنة الأولمبية حينها جنوب أفريقيا من المشاركة في عدة دورات حتى العام 1988.
ولفت إلى أهمية التحركات التضامنية العربية والعالمية، الموازية في هذا الصدد، مردفا بالقول إن "هناك سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية، يمكن اللجوء إليها في ضوء تحرك جنوب أفريقيا التاريخي، ولا بد من التنويه هنا إلى أن المحكمة، لا بد أن تبلغ رسميا الدول الأطراف في الاتفاقية بالشكوى، ولها أن تحضر الجلسة عند تحديدها، ومن بين هذه الدول بطبيعة الحال الأردن"، داعيا إلى تبني مذكرة أردنية بموجب هذا التحرك، لدعم موقف جنوب أفريقيا.
ونوه المحامي والخبير قاسم، إلى أن هناك حاجة للتحرك من الدول الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية، بتقديم مذكرات بهذا الشأن، يحق لها التدخل لدعم وجهة النظر الفلسطينية، بخاصة من الدول العربية، لأن هناك حقا أيضا للدول الأطراف الأخرى الموقعة المعادية للفلسطينيين، بأن تتدخل لدعم الاحتلال".
واستندت جنوب أفريقيا في تحريك الدعوى أمام المحكمة التي تعد ذراعا للأمم المتحدة تختص بمحاكمة الدول، على البند (9) من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، إذ تنص المادة على أنه "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى التي تجرمها الاتفاقية".
وتعرض على محكمة العدل بحسب المادة (9) من الاتفاقية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما، عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة (3) من الاتفاقية.
وفي السياق أيضا، تقول الحقوقية ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إنه "لا يوجد ما يمنع من أن تقيم دول أخرى دعوات مماثلة"، منوهة إلى أهمية ما توجبه المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل، من حيث إخطارها للدول الأخرى "دون تأخير" المنضمة للاتفاقية، حتى وإن كانت بعض هذه الدول ليست أطرافا في القضية.
وأشارت عبد العزيز في حديثها لـ"الغد"، إلى أن هذا الإخطار يمنح دول الاتفاقية "الحق في التدخل بالدعوى"، وإن استعملت أي دولة هذا الحق بالتدخل، سيكون حكم المحكمة الصادر بتأويل الاتفاقية ملزما لها أيضا، لافتة إلى أن الدول العربية، وإن لم تتقدم هي بطلبات دعاوى للمحكمة، الحق بأن تتدخل.
ويمكن لـ(15) دولة عربية تقديم شكوى مماثلة أمام محكمة العدل، ممن وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومنها: الأردن والكويت وعمان ومصر، ودعم الدعوى مع جنوب أفريقيا.
وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراء عاجل الجمعة الماضي بحق كيان الاحتلال، من المحكمة الدولية، أن توجه إلى تل أبيب اتهاما بانتهاك التزاماتها بالاتفاقية، في حملتها العسكرية المستمرة على القطاع. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في حينه، إن "القضية لا أساس لها من الصحة"، فيما يحق للمحكمة استدعاء الاحتلال للرد على الاتهامات.
أما الخبير في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كمال المشرقي، فأكد أن أهمية تفعيل الاتفاقية التي تعتبر من الاتفاقيات الدولية الأساسية، وتهدف إلى حماية البشرية من هذا النوع من الانتهاكات، يكمن في سرعة اتخاذ تدابير من المحكمة بموجب النظام الأساسي في المادة (41) التي تمنح المحكمة "سلطة" تطبيق أي "تدابير مؤقتة" إذا تطلبت الظروف ذلك، وينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وذلك "ريثما يتخذ القرار النهائي"، بحيث يجب على الفور "إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".
وشدد المشرقي على تفعيل هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إذ أصبح ذلك ضرورة ملحة، في ظل "ضرب الكيان الصهيوني لكل القواعد القانونية الدولية التي بنيت على مدار عقود، وبعد نضالات طويلة للشعوب لتحررها وتنظيم علاقاتها".
ورأى في حديثه لـ"الغد"، أن أهمية هذه الاتفاقية أيضا، تتجلى في طبيعة تخصصها لمنع الإبادة الجماعية وحماية الكائن البشري، لما ركزت عليه من "مساءلة جنائية" على غرار ما فعله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أصدر قرارا بتفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، كخطوة مهمة لاستخدام حقه في لفت نظر العالم إلى الجرائم في فلسطين والقطاع.
وقال المشرقي، إن الذهاب إلى محكمة العدل، هو توسّع في المساءلة، وخطوة مناصرة للشعب الفلسطيني من جنوب أفريقيا، في النضال من أجل حقه في الحياة والتحرر والمقاومة، ووقف جرائم الإبادة بحقه، وجرائم الفصل العنصري طيلة 75 عاما، مبينا أنه لا بد من تفعيل الآليات الدولية، وحث الدول الأخرى على تفعيل الاتفاقيات التي تحمي الشعوب من الانتهاكات.
وتُعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية، بـ"أنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، من خلال قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من الجماعة". وكذلك إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.
يشار إلى أن وسائل إعلام لدى كيان الاحتلال الصهيوني، أشارت إلى أن هناك "قلقا" من الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل في لاهاي، ومخاوف من إصدارها أمرا قضائيا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

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