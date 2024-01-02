إيران تدعو الأمم المتحدة لرد عاجل على اغتيال العاروري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن اغتيال صالح العاروري جاء نتيجة الفشل الكبير للكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة في غزة.
ودانت ايران اغتيال العاروري واضافت ان الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية تداعيات مغامرته الجديدة.
وبينت ان اغتيال العاروري و2 من قادة القسام انتهاك لسيادة لبنان وندعو الأمم المتحدة لرد عاجل ومؤثر.-(وكالات)
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