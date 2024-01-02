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إيران تدعو الأمم المتحدة لرد عاجل على اغتيال العاروري

1/2/2024 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن اغتيال صالح العاروري جاء نتيجة الفشل الكبير للكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة في غزة.

ودانت ايران اغتيال العاروري واضافت ان الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية تداعيات مغامرته الجديدة.

وبينت ان اغتيال العاروري و2 من قادة القسام انتهاك لسيادة لبنان وندعو الأمم المتحدة لرد عاجل ومؤثر.-(وكالات)

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