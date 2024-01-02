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ضغوط أميركية وأعباء اقتصادية تدفع الاحتلال لسحب قوات من غزة

1/2/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت صحف عالمية وفي دولة الاحتلال رصد تطورات الحرب على قطاع غزة وتداعياتها وانعكاساتها على المستوى الداخلي والدولي، وكان الأبرز قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب عدد من ألويته (5 ألوية) في قطاع غزة، فما أسباب ذلك ودوافعه؟.
ونقل تقرير لمجلة "التايم" عن مسؤول أمني سابق من الاحتلال أن تغيير وضع القوات وسحب جزء منها في قطاع غزة قد يكون نتيجة ضغوط أميركية، مشيرا التقرير إلى أن هذا القرار جاء قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فربط تقرير لها سحب جزء من قوات الإحتلال من قطاع غزة بتزايد الأعباء الاقتصادية في الكيان المحتل على خلفية التعبئة المستمرة منذ أشهر، وغياب أي أفق لإنهاء الحرب في وقت قريب، كما أشار إلى توقعات خبراء بانكماش الاقتصاد الكيان خلال عام 2024.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قرار بنك إسرائيل المركزي خفض سعر الفائدة "مفاجئا ومخالفا للتوقعات" بعد أن تجنب اتخاذ الخطوة خلال السنوات الماضية، ورأت أن القرار جاء نتيجة مباشرة للحرب وتزايد مخاوف رجال الأعمال من زيادة التضخم في ظل التوترات التي يفرضها الحوثيون في البحر الأحمر.
واستدعى هذا التوتر دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة المسلحة في البحر الأحمر، وهذا الأمر رأت "واشنطن بوست" أنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي وسيفاقم أزمة الشحن البحري عبر العالم، ونقلت عن خبراء في مجال النقل البحري أن مرافقة كل باخرة شحن ببوارج حربية أمر غير ممكن عمليا.
أما صحيفة "هآرتس" فقد سلطت الضوء على ما خلفته القنابل الإسرائيلية من إبادة لعائلات فلسطينية بأكملها منذ بداية الحرب في غزة، وذكرت أن نحو 1800 عائلة فقدت الكثير من أفرادها بسبب القصف المتواصل، ثم رصدت الظروف الصعبة التي تضطر أغلب أفراد العائلة في غزة إلى العيش مجتمعين في منزل واحد.
وفيما يتعلق بقرار واشنطن سحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من شرقي البحر المتوسط رغم استمرار العدوان على قطاع غزة أجمع خبراء على أن ذلك يأتي للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضرورة انصياعه للإرادة الأميركية.
وقال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار موجه إلى حكومة نتنياهو ورسالة مفادها أن واشنطن لن تستمر بدعم تل أبيب للأبد ما لم تنصع للإرادة الأميركية وخطة ما بعد حرب غزة.
وأضاف مكي أن الدعم الأميركي للاحتلال يمكن أن يتقلص تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه القوة البحرية الهجومية الأميركية كانت بمثابة قوة ردع ضد أي طرف يفكر بمهاجمة الكيان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المعطيات الميدانية لم تتغير، فالحرب الإقليمية لا تزال واردة، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن سحب حاملة الطائرات يعود إلى الخلاف الذي بات علنيا بين تل أبيب وواشنطن.
ولفت مكي إلى أن هناك مؤشرات على أن حرب غزة ستكون طويلة ولكن ليس بالضرورة لصالح الاحتلال، مبديا قناعته بأن نتنياهو يريد إطالتها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.
ويعتقد أن حرب غزة لم تبح بكل أسرارها "فالمقاومة قوية وعمقت الشرخ الداخلي للكيان المحتل، وجعلت تل أبيب تبحث عن كبش فداء بعد الفشل بتحقيق الأهداف".
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن حرب غزة اتضح أنها من وجهة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال ليست للردع أو إعادة الأسرى أو إعادة بناء الأمن، وإنما مشروع لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
ولفت مصطفى إلى تصاعد حديث وزراء متطرفين في حكومة نتنياهو بشأن التهجير القسري للغزيين في بداية الأمر قبل أن يتم التطرق مؤخرا إلى التهجير الطوعي، مشددا على وجود إرباك داخل كيان الاحتلال منذ 7تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي حيث لا أهداف واضحة.
وأشار إلى أن منظومة الأمن القومي للاحتلال ترتكز أساسا على دعم الولايات المتحدة، مضيفا أن الدولة العميقة في الكيان هي من تحدد الإستراتيجية الأمنية، في إشارة إلى الجيش وأجهزة الموساد والشاباك وبعض الوزراء النافذين كوزير الدفاع.
ويوضح مصطفى أنه بسبب ضغط واشنطن بات وزراء اليمين في الكيان المحتل يتحدثون عن ضرورة التحرر والاستقلال عن القرار الأميركي، متوقعا أن يكون هناك انصياع من قبل الكيان في نهاية المطاف لواشنطن والرضوخ لضغوطها.
ويعتقد أن إلغاء المحكمة العليا في الكيان المحتل قانون "المعقولية" سيفاقم الأزمة السياسية الداخلية وسيزيد الطين بلة في حكومة الإحتلال وقد يؤدي إلى خروج بيني غانتس بسبب هجوم متوقع لليمين على المحكمة.
بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تتحرك دوريا وبناء على تغير الظروف.
ولفت الدويري إلى أنه يتفق مع ما ذهب إليه مكي بشأن دلالات سحب حاملة الطائرات، لكنه شدد في الوقت عينه على أن التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب ما يزال في قمة مستواه، والموافقة على بيع أسلحة المدفعية أبرز دليل.
وأكد أن هناك قناعات حقيقية ترسخت لدى صانع القرار العسكري في دولة الاحتلال بأنه تم بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف، ولا يمكن الاستمرار بهذا المستوى من الحرب سوى لأسابيع، لذلك هناك إصرار على الدخول إلى المرحلة الثالثة للحرب.
واستهجن الدويري مطالبة وزراء اليمين المتطرفين بعودة الاستيطان إلى غزة، مستحضرا تجربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون بتفكيك مستوطنات القطاع مثل نتساريم وغوش قطيف، حيث أجبروا على الانسحاب تحت ضربات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.-(وكالات)

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