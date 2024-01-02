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أسير سابع و4 من قليقلية ينضمون لمواكب شهداء الضفة

1/2/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما استشهد أربعة شبان فلسطينيين في منطقة الصفحة غرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واصل الاحتلال عدوانه على غزة أمس ليشهد القطاع يوماً جديداً داميا.
وفيما توشك الحرب في القطاع على إتمام شهرها الثالث، فعنوانها الأبرز هو المعاناة الإنسانية والأوضاع الكارثية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف المتواصل للاحتلال والنزوح ونقص الطعام والشراب والإمدادات الطبية.
وفي آخر التطورات، ذكر الإعلام الفلسطيني أمس بأن طائرات من الاحتلال شنت حزاما ناريا شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وقال إن غارات وُصفت بالعنيفة تستهدف المدينة التي حول الاحتلال إليها جُل عمليتها البرية.
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيراً أيضا إلى اشتباكات وصفها بالعنيفة بين جنود المقاومة الفلسطينية وعناصر من جيش الاحتلال في منطقتي التفاح والدرج شمال شرقي مدينة غزة.
في الاثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان تجاوزت 22 ألف شهيد، و57 ألف مصاب.
في المقابل أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط القطاع، في وقت نقلت فيه مروحيتان من الاحتلال المزيد من الجنود الجرحى إلى المسشتفيات، وفي الضفة الغربية، اغتالت قوات الاحتلال 4 شبان قرب مدينة قلقيلية، ونفذت اقتحامات جديدة شملت مدينة جنين ومخيمها، حيث خاض مقاومون اشتباكات عنيفة معها قبل أن تسحب آلياتها من المنطقة.
وفيما يتعلق باقتحام قلقلية ذكر ناشطون بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان الاربعة بعد محاصرتهم في منزل، وشهدت المنطقة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، بينما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بجراح متوسطة خلال الاشتباكات.
وأصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية، وأظهرت صور نشرها ناشطون ومواقع إخبارية محلية على شبكات التواصل الاجتماعي قيام جنود الاحتلال بسحل الشاب الجريح والاعتداء عليه بالضرب.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي الجلزون شمال رام الله، وعين السلطان في أريحا بالضفة الغربية.
وفي جنين، سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس آلياتها من المدينة ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع مقاومين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة مداخل، واندلعت اشتباكات في حارة الدمج غربي مخيم جنين بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.
وقامت قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين ومحيطه بالتزامن مع إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين باتجاه الآليات المقتحمة.
من جهة أخرى، عرضت منصات محلية فلسطينية مشاهد من اقتحام آليات الاحتلال لبلدة يعبد جنوب جنين، ومقاطع لمواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة فجر أمس.
واختطفت وحدات جيش الاحتلال المتوغلة شبانا فلسطينيين واستولت على سيارات مدنية، كما أطلقت قنابل دخانية عقب انسحابها من منطقة العين الواقعة قرب المدخل الشمالي للمدينة.
وفي وقت سابق، نظمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مسيرة وعرضا عسكريا في مدينة جنين دعما لغزة والمقاومة.
وتقدم المسيرة عشرات المسلحين من كتيبة جنين بمشاركة أهالي مدينة جنين، ورددوا هتافات نددت باستمرار مجازر الاحتلال الدموية في القطاع، ورددوا شعارات تؤكد التفافهم حول المقاومة وأجنحتها العسكرية. كما ندد المشاركون بالصمت والتآمر الدولي، حسب وصفهم، مشددين على استمرار المقاومة والجهاد من جنين حتى قطاع غزة.
وبشأن الأسرى في زنازين الاحتلال حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين بظروف غير إنسانية، أكدت مصادر حقوقية فلسطينية وفاة أسير في سجن مجدو مساء أول من أمس ما يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الشهداء إلى 7، منذ بدء العدوان على غزة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أول من أمس إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن مجدو، وهو معتقل منذ 31 أيار(مايو) 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا. وأضاف البيان أن عبد الرحمن البحش سيصبح بذلك الشهيد السابع في سجون الاحتلال، بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.-(وكالات)

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