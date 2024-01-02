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تفجير بيروت.. الاحتلال يوسع الحرب هربا من غزة

1/2/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ردت المقاومة الفلسطينية على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وثلاثة آخرين بضربة نفّذتها مسيرة للاحتلال واستهدفت مكتباً تابعاً لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، برشقات صاروخية استهدفت عمق الاحتلال في تل أبيب.
وفي الضربة الجوية للاحتلال والتي أصيب فيها كذلك عدد من الأشخاص وتضررت بعض الممتلكات في الضاحية اللبنانية، يحاول الاحتلال تعويض فشله في تحقيق أي من أهدافه في عدوانه المتواصل على غزة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.
بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية فإن الانفجار طال مكتب "حماس" في منطقة المشرفية، وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فقد أطلقت "مسيرة أكثر من صاروخ، فيما ذكرت أنباء أخرى أنها كانت ثلاث مسيرات".
من جهتها ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن القيادي الفلسطيني الذي تم اغتياله كان مقررا أن يلتقي أمين عام حزب الله حسن نصر الله (اليوم الاربعاء).
وقالت حركة "حماس" إن اغتيال الاحتلال لصالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام لن ينال من استمرار المقاومة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن عمليات الاغتيال لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، مضيفا أن الاغتيال يثبت فشل العدو في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية بقطاع غزَّة، واصفا العملية بـ"بالجبانة" ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني".
وذكرت أنباء إن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة بالمبنى المستهدف، وبدا أن طابقا قد نُسف بالكامل.
ومن المتوقع أن يؤدي اغتيال العاروري إلى تغيير الوضع في الجبهة اللبنانية مع الاحتلال، لاسيما وأن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان توعد في خطاب سابق بأن أي استهداف لأي مسؤول في المقاومة سواء كان لبنانيا أو فلسطينيا سيغير المعادلة بالكامل في جنوب لبنان.
ويأتي الاغتيال في وقت يعتبر فيه محللون أن تنفيذ الاحتلال لتهديداته بملاحقة قادة حماس واغتيالهم أينما كانوا، داخل فلسطين المحتلة أو خارجها، في هذا الوقت بالذات يجري في ظل ما يعانيه جيشه من خسائر متلاحقة في حربه المستمرة على قطاع غزة، وفشله في تحقيق أي هدف استراتيجي أو عسكري من الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب، والمتمثلة في القضاء على حماس، واستعادة الأسرى المحتجزين لدى القسام وغيرها من فصائل المقاومة في غزة.
ويرى محللون أن الاحتلال بتنفيذه هذه العملية يكون قد فتح الباب أمام توسيع رحى الحرب، التي لا تدور كما يشتهي في غزة، ما دفعه للبحث عن صورة نصر خارج أرض المعركة الحالية، والتي تتوالى انسحابات جيشه من محاورها منذ عدة أيام.
بدورها أعلنت حركة فتح في بيان مساء أمس إضرابا عاما في رام الله والبيرة ردا على اغتيال العاروري.
الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من جانبها قالت أن "ارتقاء القائد الكبير صالح العاروري جريمة لن تمر دون عقاب، المقاومة الفلسطينيّة الباسلة سترد على هذه الجريمة بكل قوّة، مضيفة أن قيادات هذا الشعب العظيم يقدمون أرواحهم من أجل فلسطين".
وقال مسؤول العلاقات الدولية بالجبهة ماهر الطاهر"نتقدّم بالتهنئة والتبريك لحركة حماس وكل فصائل المقاومة، ونؤكّد في هذه اللحظة المؤلمة أنّنا سنواصل كفاحنا حتى دحر الاحتلال، مضيفا سيعرف هذا العدو أنّه ارتكب خطأ سيدفع ثمنه غاليا".
وأضاف "نقول لكل أحرار العالم أنّ الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يتراجع وسيواصل المقاومة حتى تحرير كامل ترابه".
بدورها، قالت وكالة رويترز إنها وجهت أسئلة لجيش الاحتلال بشأن الحادث، لكنه رد بأنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية"، الا أن مستشار رئيس وزراء الإحتلال قال لشبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم بيروت، مشيرا إلى أن الهجوم لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله.
وقال مصدر من حماس إن العاروري تم اغتياله وهو في ذروة الاتصالات لوقف إطلاق النار.
من جهته أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "هذا الانفجار جريمة جديدة تهدف حكماً إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".
وأضاف أن "هذا الانفجار هو حكماً توريط للبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان".
يذكر أن العاروري ولد في بلدة "عارورة" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية عام 1966، وحصل على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل بالضفة الغربية.
والتحق الشهيد بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 "العمل الطلابي الإسلامي" في جامعة الخليل.
وعقب تأسيس حركة "حماس" نهاية عام 1987 التحق العاروري بها، ليعتقله بعد ذلك جيش الاحتلال إداريا بين عامي (1990 ـ 1992)، على خلفية نشاطه في حركة "حماس".
وفي عام 1992، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس " بالضفة، ثم أفرج عنه عام 2007، لكن الاحتلال أعاد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة ثلاث سنوات (حتّى عام 2010)، حيث قررت محكمة الاحتلال "العليا" الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.
ويعد الشهيد العاروري، من مؤسسي كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.-(وكالات)

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