هنية: اغتيال العاروري يثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان جريمة اغتيال القيادي صالح العاروري في بيروت، مسا الثلاثاء ، تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا بكل مكان.

واضاف هنية، إن الشهيد الشيخ صالح العاروري، والقائد القسامي سمير والقائد القسامي عزام الأقرع، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد الريس، الشهيد محمد بشاشة، والشهيد احمد حمود، ارتقوا بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في بيروت.



وأكد هنية ان اغتيال العاروري ورفاقه عمل إرهابي مكتمل الأركان ويتحمل مسؤوليته الاحتلال الصهيوني، وانتهاك لسيادة لبنان

واضاف ان دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى.

