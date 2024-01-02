حزب الله: اغتيال العاروري لن يمر دون عقاب والمقاومة ستقوم بالرد
التاريخ
1/2/2024 11:26:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري لن تمر أبدا دون عقاب وأن المقاومة ستقوم بالرد وهي على أقصى درجات الجاهزية.
وأضاف الحزب في بيان، أن اغتيال صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطير على لبنان، وتطور خطير في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة.-(وكالات)
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