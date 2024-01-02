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حزب الله: اغتيال العاروري لن يمر دون عقاب والمقاومة ستقوم بالرد

1/2/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري لن تمر أبدا دون عقاب وأن المقاومة ستقوم بالرد وهي على أقصى درجات الجاهزية.
وأضاف الحزب في بيان، أن اغتيال صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطير على لبنان، وتطور خطير في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة.-(وكالات)

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