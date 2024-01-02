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هذا ما قالته والدة الشهيد العاروري بعد استشهاده - (فيديو)

1/2/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبلت والدة القيادي الفلسطيني البارز الشهيد صالح العاروري، نبأ استشهاد ابنها بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالمباركة له بالشهادة، مشددة على أنه رحل فداء للوطن.

وقالت والدة العاروري، إنها لم تر ابنها منذ أكثر من 20 عاما بسبب إبعاد الاحتلال له وسجنه لنحو 15 عاما.

وأضافت أنها تبارك لابنها الشهادة التي كان يتمناها ونالها بالفعل.

من جانبها، قالت إحدى شقيقات القيادي الراحل في مقطع مصور منفصل: "أهنئ نفسي ووالدتي وأهل بلدتي جميعا باستشهاد أخي العاروري".

وأضافت: "نحن لسنا في حالة عزاء أو تلق للتعازي، فأخونا ليس أغلى من أطفال قطاع غزة"، مشددة على أن "رحيل صالح لا يعني انتهاء المقاومة، وإذا راح صالح بيجي ألف صالح غيره".


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