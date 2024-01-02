طلبها ونالها.. شقيقة العاروري تعلق على استشهاده

(MENAFN
- Alghad Newspaper) علقت أخت القيادي الفلسطيني البارز في حركة المقاومة "حماس"، الشهيد صالح العاروري، على اغتياله في قصف للاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الشهادة كانت أمنية أخيها دائما.
وقالت أم قتيبة، في مقطع مصور: "الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا باستشهاد أخي، وهذه أمنية كان يتمناها كل يوم وهو ساجد، كان يقول اللهم ارزقني الشهادة".
وأضافت: "أهنئ نفسي وأهنئ الشعب الفلسطيني كله باستشهاده".
وشددت على أن "فلسطين ولّادة"، وتابعت بالقول: "ياما اغتالوا قادة وراح ييجي قادة أعظم، والنصر قادم، والنصر صبر ساعة".
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