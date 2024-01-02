Wednesday, 03 January 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلبها ونالها.. شقيقة العاروري تعلق على استشهاده

1/2/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علقت أخت القيادي الفلسطيني البارز في حركة المقاومة "حماس"، الشهيد صالح العاروري، على اغتياله في قصف للاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الشهادة كانت أمنية أخيها دائما.

وقالت أم قتيبة، في مقطع مصور: "الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا باستشهاد أخي، وهذه أمنية كان يتمناها كل يوم وهو ساجد، كان يقول اللهم ارزقني الشهادة".


وأضافت: "أهنئ نفسي وأهنئ الشعب الفلسطيني كله باستشهاده".

وشددت على أن "فلسطين ولّادة"، وتابعت بالقول: "ياما اغتالوا قادة وراح ييجي قادة أعظم، والنصر قادم، والنصر صبر ساعة".

MENAFN02012024000072011014ID1107678860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث