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العمل الإسلامي يستقبل التهاني باستشهاد العاروري الأربعاء

1/2/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن استقبال التهاني بعرس الشهيد القائد صالح العاروري وإخوانه الشهداء وذلك في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة للحزب من الساعة 5 وحتى الـ 7 من مساء الأربعاء.

واضاف الحزب في بيان له أنه سيتبع التهاني مسيرة بعد صلاة العشاء من مسجد الكالوتي باتجاه سفارة الاحتلال.

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