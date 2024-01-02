العمل الإسلامي يستقبل التهاني باستشهاد العاروري الأربعاء

العمل الإسلامي يستقبل التهاني باستشهاد العاروري الأربعاء
التاريخ
1/2/2024 11:25:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن استقبال التهاني بعرس الشهيد القائد صالح العاروري وإخوانه الشهداء وذلك في الساحة المقابلة لمقر الأمانة العامة للحزب من الساعة 5 وحتى الـ 7 من مساء الأربعاء.
واضاف الحزب في بيان له أنه سيتبع التهاني مسيرة بعد صلاة العشاء من مسجد الكالوتي باتجاه سفارة الاحتلال.
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